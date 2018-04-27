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В Крыму сорвали сроки запуска ТЭС
27 апреля 2018 | 14:27
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Минэнерго РФ направило в правительство предложения по переносу сроков ввода энергоблоков Севастопольской и Симферопольской ТЭС, которые "Технопромэкспорт" строит в Крыму, из-за неготовности инфраструктуры для полноценного запуска станций. Об этом сообщил журналистам заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов в рамках Всероссийского совещания "Об итогах прохождения субъектами электроэнергетики осенне-зимнего периода 2017-2018".
"Поручение (вице-премьера) Дмитрия Козака о пересмотре сроков ввода двух ТЭС в Крыму выполняется, уже направили на согласование в правительство предложения", - сказал он, отвечая на вопрос обращался ли "Технопромэкспорт" в Минэнерго с просьбой перенести сроки ввода станций во избежание начисления штрафов за ДПМ из-за срыва сроков ввода станций.
21 марта Черезов сообщал, что в правительстве проводят совещания о возможном переносе сроков ввода вторых блоков теплоэлектростанций в Крыму. По его словам, ввод вторых блоков может быть перенесен из-за проволочек с получением ряда разрешительных документов и строительства инфраструктуры, за которую несет ответственность регион. При этом сообщалось, что ввод первой очереди обеих ТЭС, запланированный не позднее 19 мая, состоится по графику.
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