ТЕМА

В России собираются вернуть вытрезвители

27 апреля 2018 | 14:29

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Отмечается, что каждое третье преступление в прошлом году в России было совершено гражданами в состоянии алкогольного опьянения.


Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов предложил вновь создать специализированные учреждения для находящихся в состоянии алкогольного опьянения лиц, не нуждающихся в медицинской помощи. Об этом депутат сообщил на заседании президиума Совета законодателей, проходящего в пятницу в Санкт-Петербурге.

Открывая заседание, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание на то, что каждое третье преступление в прошлом году в России было совершено гражданами в состоянии алкогольного опьянения. Она привела статистику, согласно которой ежегодно до 10 тыс. человек замерзают, будучи пьяными. При этом, отметила политик, в некоторых регионах уже сложилась практика создания специализированных учреждений для граждан, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, благодаря чему в этих субъектах на 12-15% снизилось число преступлений.

"Нам представляется целесообразным закрепление правовых основ создания и функционирования специализированных учреждений для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения и не нуждающимся в оказании медицинской помощи", - заявил Морозов.



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