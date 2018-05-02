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Керівника апарату Дарницького суду Києва підозрюють у шахрайстві – колектив взяв його на поруки
02 мая 2018 | 08:59
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Керівника апарату Дарницького райсуду Києва підозрюють у шахрайстві і втручанні в діяльність судових органів. Суд застосував до нього запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на ухвалуСолом’янського суду від 14 квітня.
За матеріалами справи, група осіб, серед яких керівника апарату суду, вступили у злочинну змову щодо шахрайського заволодіння майном з використанням завідомо підроблених рішень Дарницького райсуду м. Києва, а саме комплексом приміщень, розташованими та житловим будинком із паркінгом та блоком соціально-побутового призначення площею 5160.7 кв.м., що належали ДІБГП «Інвестбуд 3000». Законному власнику завдано збитків на суму понад 19 млн грн.
Аналогічно було виготовлено підроблене рішення для відчуження приміщення на 2290 кв.м. в Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України. Однак цей злочин був вчасно виявлений і не доведений учасниками до кінця.
Справу розслідує відділ Солом’янського управління поліції ГУНП в м.Києві.
За версією слідства, керівник апарату Дарницького суду вносив до автоматизованої системи документообігу суду та Єдиного державного реєстру судових рішень завідомо підроблені електронні копії рішень.
Окрім керівника апарату Дарницького суду, слідство встановило причетність ще двох осіб. Один із фігурантів підшуковував осіб, на яких оформляли права власності на об’єкти нерухомого майна. Інший виступав стороною у справі, яка отримувала приміщення за рішенням суду.
Прокурор вимагав для підозрюваного домашнього арешту у нічний час доби. Але інші працівники Дарницького суду подали колективну заяву про взяття його на поруки.
За даними з сайту Дарницького районного суду, керівником апарату є Олексій Медведєв.
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