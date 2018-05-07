Трубы производятся тысячами на заводе, расположенном на этом немецком острове, представляя собой наглядное свидетельство того, что Москва скоро получит крайне необходимое ей новое средство доставки своего газа в Европу.
Но что именно принесет Европе этот 12-миллиардный трубопровод, остается темой горячих споров и может стать предметом острых разногласий в пятницу, 27 апреля, когда президент Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель встретятся в Вашингтоне.
«Я никогда не видел, чтобы коммерческий проект так оживленно обсуждался на самом высоком уровне европейской политики, — сказал Марош Сефкович (Maros Sefcovic), вице-председатель Еврокомиссии по вопросам энергетики. — Этот проект действительно разобщает Евросоюз».
Острее всего эти разногласия ощущаются в Германии, которая должна стать конечным пунктом трубопровода. Меркель превратилась в объект агрессивной лоббистской кампании, призванной убедить ее отказаться от многих лет молчаливой поддержки и в последний момент выступить против этого проекта.
Ожидается, что Трамп будет настаивать на этом, когда они встретятся за закрытыми дверями в Белом доме, а большинство конгрессменов уже одобрили санкции против инвесторов этого проекта — против группы компаний, среди которых есть крупные немецкие фирмы.
«Германия связывает себя трубопроводом с Россией, и теперь Германия будет платить России миллиарды долларов за энергоресурсы. И я спрашиваю: что же здесь происходит?» — сказал Трамп на встрече с лидерами стран Балтии, которая прошла в апреле в Белом доме.
Меркель, которая с самого начала настаивала на том, что этот проект является исключительно коммерческим, и что она не станет чинить препятствия, вызвала серьезное волнение, сказав недавно, что «политические факторы тоже необходимо принимать во внимание».
Это ее заявление, хотя и довольно неопределенное, вызвало радость среди противников трубопровода, которые сразу же предположили, что канцлер как лидер крупнейшей экономики в Европе намеревается использовать свое влияние, чтобы добиться пересмотра условий проекта или вообще его свертывания.
Однако пока неясно, поступит ли она так — и сможет ли она так поступить, несмотря на то, что сейчас она оказалась изолированной от своих союзников, призывающих занять более жесткую позицию в отношении противника, который вторгся на территорию соседнего государства, вмешался в выборы и которого обвиняют в организации убийств на европейской земле.
«Мы видим единый, двухпартийный подход со стороны США. Мы видим сплоченное большинство внутри Евросоюза. На Германию отовсюду оказывается давление, — сказал Норберт Реттген (Norbert Röttgen), председатель комитета немецкого парламента по международным делам и критик проекта. — Но уже поздно. Уже действительно поздно. Возможно, даже слишком поздно».
Германия дала окончательное разрешение на реализацию этого проекта в марте. Подготовка к строительству в тихом немецком порту, где этот трубопровод должен будет выходить на берег, началась еще в январе. И, если консорциум, планирующий строить этот трубопровод, обеспокоен очевидными изменениями в позиции Меркель, он этого ничем не выдает.
«Все идет по плану, — сказал представитель этого проекта Йенс Мюллер (Jens Mueller). — Мы получили разрешения от Германии и Финляндии. В ближайшие недели и месяцы мы получим новые разрешения. Все это дает нам возможность строить этот трубопровод так, как было запланировано».
Но если консорциуму удастся преодолеть это и некоторые другие препятствия, сибирский газ потечет из Санкт-Петербурга по дну холодного Балтийского моря на северо-восток Германии уже к концу следующего года.
Маршрут этого трубопровода повторяет маршрут «Северного потока», который был построен в 2011 году. Новый трубопровод позволит вдвое увеличить объемы поставок российского газа в Европу через Балтийское море.
Европа зависит от газа, поставляемого Россией, на долю которой приходится треть импорта природного газа в страны Евросоюза. В случае с Германией, крупнейшим импортером газа в мире, эта зависимость особенно сильна: примерно 40% потребляемого в Германии газа импортируется из России.
Эта цифра существенно вырастет в том случае, если «Северный поток — 2» будет запущен. С точки зрения союзников, которые выступают против этого проекта, зависимость Германии от российского газа может стать опасным уязвимым местом для страны, которая заняла жесткую позицию в вопросе антироссийских санкций, но при этом продолжает соблюдать осторожность и не вступать в конфронтацию со своим гораздо более сильным в военном смысле соседом.
«Здесь россияне ведут долгую игру. У нас терпение, у них — решимость, — сказал один западный чиновник, попросивший сохранить его имя в тайне. — Мы действительно полагаем, что немцы не видят или не хотят видеть признаки того, что это может крайне негативно повлиять на будущее Европы».
Этот чиновник упомянул о возможности военного вторжения России на территорию Прибалтики и о том влиянии, которое Москва получит, увеличив зависимость Европы от своего газа.
«Внезапно все попытаются отправить свои войска на восток, а русские просто перекроют вентиль, — объяснил этот чиновник. — Это серьезный вопрос для НАТО».
Россия уже проделывала подобное прежде. Она прекращала поставки газа на Украину, чтобы оказать давление на эту бывшую советскую республику в те моменты, когда та пыталась сблизиться с Западом.
Украина особенно резко высказывалась против строительства «Северного потока — 2», из-за которого она может лишиться 2 миллиардов долларов ежегодно, выплачиваемых Россией за транзит газа через ее территорию.
В апреле Меркель сказала, что во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным она ясно дала понять, что Украину нельзя отстранять от транзитного бизнеса, если «Северный поток — 2» будет построен. Сефкович выразил надежду на то, что стороны смогут заключить такое соглашение, которое позволит защитить интересы Украины.
Но президент Украины Петр Порошенко, чья страна стала жертвой тайного вторжения России в 2014 году, выразил глубокий скептицизм, сказав, что «Северный поток — 2» представляет «серьезную угрозу», а сторонники трубопровода являются соучастниками российской гибридной войны, направленной на ослабление украинской системы национальной безопасности.
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер является председателем «Северного потока — 2», а среди его инвесторов — представители самых разных стран Европы.
Бренда Шаффер (Brenda Shaffer), старший научный сотрудник Атлантического совета, считает, что есть вполне веские причины поддерживать реализацию этого проекта, включая потребность Европы в сокращении выбросов путем замены угля на газ. Однако геополитика, как правило, заглушает подобные аргументы.
«Это стало лакмусовой бумажкой вашего отношения к России, — добавила Шаффер. — Если вы поддерживаете ее, значит ваша позиция недостаточно жесткая».
Критики проекта также игнорируют тот факт, что у Европы сейчас больше возможностей обеспечить себя энергоресурсами, чем еще несколько лет назад, учитывая строительство терминалов СПГ, как сказала Кирстен Вестфаль (Kirsten Westphal), старший научный сотрудник Германского института международных отношений и безопасности. Это вполне может ограничить влияние России.
«Теперь у вас есть возможность переключиться», — добавила она.
Представитель проекта Мюллер отметил, что в основе рассуждений оппозиции лежит вовсе не геополитика, а коммерческая конкуренция. Другие страны, включая США, хотят продавать Европе свой сжиженный природный газ. «Львиная доля политических аргументов направлены на то, чтобы подорвать позиции будущего конкурента», — объяснил он.
Но в Любмине — мирном прибрежном городе, окруженном соснами, где на поверхность выходит «Северный поток» — нет даже намеков на эти споры, и там уже начались работы по подготовке к строительству «Северного потока — 2».
Предложенный Россией трубопровод вызывает массу разногласий внутри западного альянса. Но в Любмине — городе, расположенном в часе езды от польской границы, который не так давно был частью Восточной Германии, — все это выглядит как многообещающий бизнес.
«Здесь люди считают Россию надежным торговым партнером, — сказал 51-летний мэр города Алекс Фогт (Axel Vogt). — Мы не хотим вмешиваться в политику США и Евросоюза. Мы не знаем, какие интересы они преследуют».