Трубы производятся тысячами на заводе, расположенном на этом немецком острове, представляя собой наглядное свидетельство того, что Москва скоро получит крайне необходимое ей новое средство доставки своего газа в Европу.

Но что именно принесет Европе этот 12-миллиардный трубопровод, остается темой горячих споров и может стать предметом острых разногласий в пятницу, 27 апреля, когда президент Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель встретятся в Вашингтоне.

С точки зрения его влиятельных сторонников, этот мегапроект, получивший название «Северный поток — 2», принесет Европе более дешевый и чистый газ, обеспечив потребности континента в энергоресурсах на ближайшие десятилетия. Противники, среди которых оказались США, видят перспективы в гораздо более мрачных тонах: они считают, что этот трубопровод является частью геополитической игры, которая даст России возможность наказывать своих непокорных соседей и шантажировать те европейские державы, которые, возможно, и позволяют себе резкую риторику в адрес России, но при этом становятся все более зависимыми от поставок ее газа.

Даже если Россия не ставила перед собой именно такую цель, этот проект уже помог Москве выполнить одну ключевую задачу, а именно разобщить Запад

«Я никогда не видел, чтобы коммерческий проект так оживленно обсуждался на самом высоком уровне европейской политики, — сказал Марош Сефкович (Maros Sefcovic), вице-председатель Еврокомиссии по вопросам энергетики. — Этот проект действительно разобщает Евросоюз».

Острее всего эти разногласия ощущаются в Германии, которая должна стать конечным пунктом трубопровода. Меркель превратилась в объект агрессивной лоббистской кампании, призванной убедить ее отказаться от многих лет молчаливой поддержки и в последний момент выступить против этого проекта.

Ожидается, что Трамп будет настаивать на этом, когда они встретятся за закрытыми дверями в Белом доме, а большинство конгрессменов уже одобрили санкции против инвесторов этого проекта — против группы компаний, среди которых есть крупные немецкие фирмы.

«Германия связывает себя трубопроводом с Россией, и теперь Германия будет платить России миллиарды долларов за энергоресурсы. И я спрашиваю: что же здесь происходит?» — сказал Трамп на встрече с лидерами стран Балтии, которая прошла в апреле в Белом доме.

Меркель, которая с самого начала настаивала на том, что этот проект является исключительно коммерческим, и что она не станет чинить препятствия, вызвала серьезное волнение, сказав недавно, что «политические факторы тоже необходимо принимать во внимание».

Это ее заявление, хотя и довольно неопределенное, вызвало радость среди противников трубопровода, которые сразу же предположили, что канцлер как лидер крупнейшей экономики в Европе намеревается использовать свое влияние, чтобы добиться пересмотра условий проекта или вообще его свертывания.

Однако пока неясно, поступит ли она так — и сможет ли она так поступить, несмотря на то, что сейчас она оказалась изолированной от своих союзников, призывающих занять более жесткую позицию в отношении противника, который вторгся на территорию соседнего государства, вмешался в выборы и которого обвиняют в организации убийств на европейской земле.

«Мы видим единый, двухпартийный подход со стороны США. Мы видим сплоченное большинство внутри Евросоюза. На Германию отовсюду оказывается давление, — сказал Норберт Реттген (Norbert Röttgen), председатель комитета немецкого парламента по международным делам и критик проекта. — Но уже поздно. Уже действительно поздно. Возможно, даже слишком поздно».

Германия дала окончательное разрешение на реализацию этого проекта в марте. Подготовка к строительству в тихом немецком порту, где этот трубопровод должен будет выходить на берег, началась еще в январе. И, если консорциум, планирующий строить этот трубопровод, обеспокоен очевидными изменениями в позиции Меркель, он этого ничем не выдает.

«Все идет по плану, — сказал представитель этого проекта Йенс Мюллер (Jens Mueller). — Мы получили разрешения от Германии и Финляндии. В ближайшие недели и месяцы мы получим новые разрешения. Все это дает нам возможность строить этот трубопровод так, как было запланировано».

Среди стран, которые должны дать свое согласие, оказалась Дания, где некоторые политики выступают против этого проекта из соображений безопасности

Но если консорциуму удастся преодолеть это и некоторые другие препятствия, сибирский газ потечет из Санкт-Петербурга по дну холодного Балтийского моря на северо-восток Германии уже к концу следующего года.

Маршрут этого трубопровода повторяет маршрут «Северного потока», который был построен в 2011 году. Новый трубопровод позволит вдвое увеличить объемы поставок российского газа в Европу через Балтийское море.

Европа зависит от газа, поставляемого Россией, на долю которой приходится треть импорта природного газа в страны Евросоюза. В случае с Германией, крупнейшим импортером газа в мире, эта зависимость особенно сильна: примерно 40% потребляемого в Германии газа импортируется из России.

Эта цифра существенно вырастет в том случае, если «Северный поток — 2» будет запущен. С точки зрения союзников, которые выступают против этого проекта, зависимость Германии от российского газа может стать опасным уязвимым местом для страны, которая заняла жесткую позицию в вопросе антироссийских санкций, но при этом продолжает соблюдать осторожность и не вступать в конфронтацию со своим гораздо более сильным в военном смысле соседом.

«Здесь россияне ведут долгую игру. У нас терпение, у них — решимость, — сказал один западный чиновник, попросивший сохранить его имя в тайне. — Мы действительно полагаем, что немцы не видят или не хотят видеть признаки того, что это может крайне негативно повлиять на будущее Европы».

Этот чиновник упомянул о возможности военного вторжения России на территорию Прибалтики и о том влиянии, которое Москва получит, увеличив зависимость Европы от своего газа.

«Внезапно все попытаются отправить свои войска на восток, а русские просто перекроют вентиль, — объяснил этот чиновник. — Это серьезный вопрос для НАТО».

Россия уже проделывала подобное прежде. Она прекращала поставки газа на Украину, чтобы оказать давление на эту бывшую советскую республику в те моменты, когда та пыталась сблизиться с Западом.

Украина особенно резко высказывалась против строительства «Северного потока — 2», из-за которого она может лишиться 2 миллиардов долларов ежегодно, выплачиваемых Россией за транзит газа через ее территорию.

В апреле Меркель сказала, что во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным она ясно дала понять, что Украину нельзя отстранять от транзитного бизнеса, если «Северный поток — 2» будет построен. Сефкович выразил надежду на то, что стороны смогут заключить такое соглашение, которое позволит защитить интересы Украины.

Но президент Украины Петр Порошенко, чья страна стала жертвой тайного вторжения России в 2014 году, выразил глубокий скептицизм, сказав, что «Северный поток — 2» представляет «серьезную угрозу», а сторонники трубопровода являются соучастниками российской гибридной войны, направленной на ослабление украинской системы национальной безопасности.

У «Северного потока — 2» есть масса высокопоставленных сторонников в Германии

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер является председателем «Северного потока — 2», а среди его инвесторов — представители самых разных стран Европы.

Бренда Шаффер (Brenda Shaffer), старший научный сотрудник Атлантического совета, считает, что есть вполне веские причины поддерживать реализацию этого проекта, включая потребность Европы в сокращении выбросов путем замены угля на газ. Однако геополитика, как правило, заглушает подобные аргументы.

«Это стало лакмусовой бумажкой вашего отношения к России, — добавила Шаффер. — Если вы поддерживаете ее, значит ваша позиция недостаточно жесткая».

Критики проекта также игнорируют тот факт, что у Европы сейчас больше возможностей обеспечить себя энергоресурсами, чем еще несколько лет назад, учитывая строительство терминалов СПГ, как сказала Кирстен Вестфаль (Kirsten Westphal), старший научный сотрудник Германского института международных отношений и безопасности. Это вполне может ограничить влияние России.

«Теперь у вас есть возможность переключиться», — добавила она.

Представитель проекта Мюллер отметил, что в основе рассуждений оппозиции лежит вовсе не геополитика, а коммерческая конкуренция. Другие страны, включая США, хотят продавать Европе свой сжиженный природный газ. «Львиная доля политических аргументов направлены на то, чтобы подорвать позиции будущего конкурента», — объяснил он.

Но в Любмине — мирном прибрежном городе, окруженном соснами, где на поверхность выходит «Северный поток» — нет даже намеков на эти споры, и там уже начались работы по подготовке к строительству «Северного потока — 2».

Предложенный Россией трубопровод вызывает массу разногласий внутри западного альянса. Но в Любмине — городе, расположенном в часе езды от польской границы, который не так давно был частью Восточной Германии, — все это выглядит как многообещающий бизнес.

«Здесь люди считают Россию надежным торговым партнером, — сказал 51-летний мэр города Алекс Фогт (Axel Vogt). — Мы не хотим вмешиваться в политику США и Евросоюза. Мы не знаем, какие интересы они преследуют».

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