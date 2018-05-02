Об условиях, озвученных Ким Чен Ыном во время встречи с президентом Республики Корея Му Чжэ Ином, сообщили в администрации южнокорейского президента.

“Если наши встречи с США будут частыми, и в будущем будет построено доверие и достигнуто соглашение о неприкосновенности и об окончании войны, зачем иметь ядерное вооружение и жить в тяжелых условиях?”, – процитировал слова лидера КНДР официальный представитель АП Республики Корея Юн Ен Чхан, передает “РИА Новости”.

В Сеуле уточнили, что Ким Чен Ын заверил Му Чжэ Ина в отсутствии намерений наносить ядерный удар по США, Южной Корее и странам Тихоокеанского региона. Диктатор пообещал разъяснить свою позицию населению КНДР, которое пропаганда в течение многих лет убеждала в обратном.

Напомним, 27 апреля в демилитаризованной зоне на Корейском полуострове состоялась встреча президента Республики Корея Му Чжэ Ина с диктатором КНДР Ким Чен Ыном. Они договорились о подписании мирного договора и возобновлении железнодорожного сообщения между странами. Ким Чен Ын также пообещал “не будить” президента Южной Кореи ракетными запусками.

Перед этим с Ким Чен Ыном встретился экс-директор ЦРУ Майком Помпео, которого президент США Дональд Трамп выдвинул на должность госсекретаря.

Трамп подтвердил готовность встретиться с Ким Чен Ыном в ближайшее время и заявил, что рассматривает пять вариантом мест для проведения переговоров.

25-27 марта северокорейский диктатор Ким Чен Ын посетил Китай и встретился с председателей Си Цзиньпином. Визит в Пекин стал его первым международным визитом. Ким Чен Ын заявил о возможности ядерного разоружения в случае встречных шагов США и Южной Кореи.

По данным Tokyo Shimbun, Ким Чен Ын готов свернуть ядерную программу в обмен на денежную компенсацию и гарантии сохранения тоталитарного режима в КНДР.

Перед этим Северная Корея согласилась ввести мораторий на испытания ядерного оружия и ракет, если Соединенные Штаты начнут переговоры с Пхеньяном, а аткже предоставят гарантии безопасности.