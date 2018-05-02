Российские спецслужбы стоят за отравлением Дадли, которое произошло летом 2008 года в Москве, пишет The Telegraph. Журналисты цитируют рассказ бывшего сотрудника ВР Ильи Заславского, который заявляет, что руководство России хотело сместить Дадли со своего поста, используя план «медленного отравления».

«Изначально против Дадли и еще нескольких старших менеджеров стали возбуждать уголовные дела. Против них лично, а не против ВР. Дадли намекали, что ему нужно уйти, но он не сделал этого», – сказал Заславский.

По его словам, после этого Дадли отравили через еду. При этом Заславский отметил, что доказать, кто именно отравил топ-менеджера ВР, невозможно.

Также он добавил, что российские власти хотели снять с должности не только Дадли, но еще порядка 150 менеджеров других западных компаний.

В мае 2008 года СМИ писали, что российские акционеры компании ТНК-BP решили добиться увольнения Дадли с поста руководителя. 1 декабря он подал заявление об отставке и ушел с поста президента ОАО «ТНК-BP Менеджмент». В октябре 2010 года Дадли сменил Тони Хейворда на посту генерального директора BP. Сейчас Дадли 62 года, он жив и здоров.

С версией Заславского плохо сочетается тот факт, что после отъезда из Москвы Дадли продолжил активное взаимодействие с Россией. К примеру, в феврале 2018 года он назвал «очень хорошим» сотрудничество с российским концерном «Роснефть», несмотря на обострение геополитической напряженности в мире.