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Сирийский гамбит России может привести к тому, что Израиль продемонстрирует свое военное превосходство
08 мая 2018 | 08:44 , Моше Аренс
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Впервые с начала российской военной кампании в Сирии Путин может оказаться в условиях непосредственной конфронтации с Израилем.
Владимир Путин показал себя довольно проницательным лидером, установив военное присутствие России в Сирии. Дождавшись того момента, когда американцы ясно продемонстрировали свое нежелание принимать активное участие в военных действиях в этой стране, он быстро и сполна заполнил этот вакуум. Он создал там свои военные базы и оказал военную помощь сирийскому президенту Башару аль-Асаду. Путин спас Асада от поражения, после чего и стал его покровителем.
Радует это его или нет, но Путин стал союзником иранцев, которые поддерживают Асада посредством Хезболла и иранских отрядов на местах. Все они очень хорошо устроились в Сирии.
Израиль неоднократно сообщал Путину о том, что он против поставок оружия Хезболла через Сирию и что он решительно намерен помешать приближению иранских сил к израильским границам. Россия и Израиль приняли множество мер для того, чтобы избежать столкновений между израильскими военными самолетами, действующими в небе над Сирией, и российскими самолетами. Пока их договоренности работали.
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