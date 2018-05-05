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Террористы погрузили оккупированный Донбасс во тьму

05 мая 2018 | 09:20

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На сайте Министерства по вопросам временно оккупированных территорий(МВОТ) опубликован анализ данных космической съемки Донбасса. Так, на оккупированных территориях Луганской и Донецких областей зафиксировано сильное снижение освещения с 2012 по 2016 год, что указывает на экономический спад.

Потребление электроэнергии во всем мире считают важным показателем экономической активности. В странах с низким и средним уровнем дохода изменение ночной освещенности на 1% примерно равно изменению дохода на 1%. “По результатам проведенного анализа данных космической съемки выявлено значительное снижение уровня ночной освещенности в зоне АТО в 2016 году, по сравнению с 2012 годом. Так, для Луганской области уменьшение площади освещения в ночное время составило 45%, а для Донецкой — 62%”, — сказано в сообщении.

При этом на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей ухудшение ситуации с освещенностью более ощутимо, чем на контролируемых Украиной территориях. “Особенно заметным является снижение уровня освещенности в населенных пунктах вблизи линии соприкосновения. Также наблюдается отсутствие освещения на северо-западной окраине Донецка и фактическое резкое снижение освещенности всего города”, — добавили в МВОТ.



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