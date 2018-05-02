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В московских аэропортах запретили сидеть на полу и лежать везде

02 мая 2018 | 09:21

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Депутаты Мособлдумы дополнили Кодекс об административных правонарушениях статьей, которая запрещает пассажирам московских аэропортов очень и очень многое. В частности, нельзя сидеть на полу, бежать по траволатору и использовать аэропорт «как гостиницу».


Новые правила распространяются на аэропорты Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Администрация Внуково на предложение депутатов пока не ответила.

Изменения вступят в силу через десять дней с момента опубликования закона. 

Краткий перечень свежей «запрещенки» в московских аэропортах:

-    Сидеть на полу и ступенях;

-    Лежать на креслах, лавках, полу и вообще везде;

-    Включать аудиозаписи без наушников;

-    Перемещаться по неработающему эскалатору (в проекте закона написано «экскалатору», кстати), траволатору;

-    Бежать по эскалатору, траволатору;

-    Находиться в аэропорту в «издающей резкие запахи» одежде;

-    Есть мороженое;

-    Передвигаться на гироскутерах, велосипедах, роликовых коньках или «верхом на животных»;

-    Запускать шары с гелием, воздушных змеев, квадрокоптеры;

-    Использовать аэропорт как гостиницу, то есть находиться на его территории без билета более 24 часов, а также стирать и переодеваться в уборной.

Нарушителям-физлицам грозит предупреждение или штраф от € 1,3 до 6,5.



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