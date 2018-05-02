В московских аэропортах запретили сидеть на полу и лежать везде

02 мая 2018 | 09:21

Депутаты Мособлдумы дополнили Кодекс об административных правонарушениях статьей, которая запрещает пассажирам московских аэропортов очень и очень многое. В частности, нельзя сидеть на полу, бежать по траволатору и использовать аэропорт «как гостиницу».

Новые правила распространяются на аэропорты Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Администрация Внуково на предложение депутатов пока не ответила.

Изменения вступят в силу через десять дней с момента опубликования закона.

Краткий перечень свежей «запрещенки» в московских аэропортах:

- Сидеть на полу и ступенях;

- Лежать на креслах, лавках, полу и вообще везде;

- Включать аудиозаписи без наушников;

- Перемещаться по неработающему эскалатору (в проекте закона написано «экскалатору», кстати), траволатору;

- Бежать по эскалатору, траволатору;

- Находиться в аэропорту в «издающей резкие запахи» одежде;

- Есть мороженое;

- Передвигаться на гироскутерах, велосипедах, роликовых коньках или «верхом на животных»;

- Запускать шары с гелием, воздушных змеев, квадрокоптеры;

- Использовать аэропорт как гостиницу, то есть находиться на его территории без билета более 24 часов, а также стирать и переодеваться в уборной.

Нарушителям-физлицам грозит предупреждение или штраф от € 1,3 до 6,5.