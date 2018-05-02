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В московских аэропортах запретили сидеть на полу и лежать везде
02 мая 2018 | 09:21
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Депутаты Мособлдумы дополнили Кодекс об административных правонарушениях статьей, которая запрещает пассажирам московских аэропортов очень и очень многое. В частности, нельзя сидеть на полу, бежать по траволатору и использовать аэропорт «как гостиницу».
Новые правила распространяются на аэропорты Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Администрация Внуково на предложение депутатов пока не ответила.
Изменения вступят в силу через десять дней с момента опубликования закона.
Краткий перечень свежей «запрещенки» в московских аэропортах:
- Сидеть на полу и ступенях;
- Лежать на креслах, лавках, полу и вообще везде;
- Включать аудиозаписи без наушников;
- Перемещаться по неработающему эскалатору (в проекте закона написано «экскалатору», кстати), траволатору;
- Бежать по эскалатору, траволатору;
- Находиться в аэропорту в «издающей резкие запахи» одежде;
- Есть мороженое;
- Передвигаться на гироскутерах, велосипедах, роликовых коньках или «верхом на животных»;
- Запускать шары с гелием, воздушных змеев, квадрокоптеры;
- Использовать аэропорт как гостиницу, то есть находиться на его территории без билета более 24 часов, а также стирать и переодеваться в уборной.
Нарушителям-физлицам грозит предупреждение или штраф от € 1,3 до 6,5.
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