К выполнению задачи было привлечено несколько подразделений Мосада. И если одни занимались мониторингом, анализом, то другие действовали непосредственно на территории Ирана, пишет издание "Вести. Израиль по-русски".
"При этом, в отличие от прошлых лет, израильским агентам не приходилось рассчитывать на помощь дружественных разведок, в том числе американских. Мосад, как уже было сказано, остался один на переднем крае", - указано в материале.
Информация о новом месте базирования была известна узкому кругу наиболее доверенных лиц. Охрану бункера несло особое подразделение иранской гвардии – КСИР.
"Первые сообщения о тайном хранилище Мосад получил в феврале 2016 года. С тех пор за объектом было организовано наблюдение. Разработка объекта велась в двух направлениях: во-первых, "человеческий фактор", а во вторых, контроль за тем, чтобы досье не покинуло секретный бункер", - подчеркивается в статье.
Дверь в бункер, где хранился архив
При этом указывается, что из материалов, включающих видеоролики, подлинники бесчисленных документов, записей и расшифровок разговоров высшего руководства Ирана и руководителей программы "Амад", можно сделать следующие выводы:
- Ядерная программа Ирана ориентирована на военные нужны.
- Иран разработал масштабный проект для реализации этой цели.
- Иран сделал все возможное, чтобы скрыть этот проект и засекретить военное направление ядерной программы.
- При подписании соглашения Иран скрыл наличие военной составляющей, тем самым грубо нарушив условия договоренностей, а также поддержанного им Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
- Секретный проект "Амад", который начал разрабатываться еще в 2003 году, был реализован параллельно с гражданским проектом и фактически включал одни и те же компоненты.
- Иран продолжает вводить в заблуждение международное сообщество и скрывать от контроля часть своих ядерных объектов.