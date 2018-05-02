К выполнению задачи было привлечено несколько подразделений Мосада. И если одни занимались мониторингом, анализом, то другие действовали непосредственно на территории Ирана, пишет издание "Вести. Израиль по-русски".

"При этом, в отличие от прошлых лет, израильским агентам не приходилось рассчитывать на помощь дружественных разведок, в том числе американских. Мосад, как уже было сказано, остался один на переднем крае", - указано в материале.

Отмечается, что прошлом году в Мосаде получили ряд сигналов, свидетельствующих о том, что секретный архив программы "Амад" был перебазирован на новый тайный объект в Тегеране с тем, чтобы укрыть его от международных наблюдателей.

Информация о новом месте базирования была известна узкому кругу наиболее доверенных лиц. Охрану бункера несло особое подразделение иранской гвардии – КСИР.

"Первые сообщения о тайном хранилище Мосад получил в феврале 2016 года. С тех пор за объектом было организовано наблюдение. Разработка объекта велась в двух направлениях: во-первых, "человеческий фактор", а во вторых, контроль за тем, чтобы досье не покинуло секретный бункер", - подчеркивается в статье.

Дверь в бункер, где хранился архив

При этом указывается, что из материалов, включающих видеоролики, подлинники бесчисленных документов, записей и расшифровок разговоров высшего руководства Ирана и руководителей программы "Амад", можно сделать следующие выводы:

- Ядерная программа Ирана ориентирована на военные нужны.

- Иран разработал масштабный проект для реализации этой цели.

- Иран сделал все возможное, чтобы скрыть этот проект и засекретить военное направление ядерной программы.

- При подписании соглашения Иран скрыл наличие военной составляющей, тем самым грубо нарушив условия договоренностей, а также поддержанного им Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

- Секретный проект "Амад", который начал разрабатываться еще в 2003 году, был реализован параллельно с гражданским проектом и фактически включал одни и те же компоненты.

- Иран продолжает вводить в заблуждение международное сообщество и скрывать от контроля часть своих ядерных объектов.