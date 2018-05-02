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На Херснщине повесился второй полицейский
02 мая 2018 | 14:01
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Работник местного отделения полиции покончил жизнь самоубийством путем повешения. Его тело нашли на автостанции в Херсонской области. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП Херсонской области, передает УНН.
"Утром в дежурную часть Новотроицкого отделения полиции поступило сообщение об обнаружении вблизи автостанции тела молодого мужчины, который покончил жизнь самоубийством путем повешения", - говорится в сообщении.
Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила личность мужчины. Им оказался работник местного отделения полиции.
Так, назначено проведение служебного расследования. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, в собственной квартире найден мертвым начальник одного из районных управлений полиции Херсонской области.
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