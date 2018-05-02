На Херснщине повесился второй полицейский

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© REUTERS/KCNA Билл Клинтон неожиданно приехал в КНДР, чтобы попытаться вызволить двух американских журналисток, приговоренных в начале июня к 12 годам каторжных работ за незаконный переход границы. Ему удалось уговорить Великого Вождя и Учителя Ким Чен Ира и 5 августа шпионки-журналистки были отпущены. Клинтон лично встретил их у входа в самолет.