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На Херснщине повесился второй полицейский

02 мая 2018 | 14:01

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Работник местного отделения полиции покончил жизнь самоубийством путем повешения. Его тело нашли на автостанции в Херсонской области. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП Херсонской области, передает УНН.


"Утром в дежурную часть Новотроицкого отделения полиции поступило сообщение об обнаружении вблизи автостанции тела молодого мужчины, который покончил жизнь самоубийством путем повешения", - говорится в сообщении.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила личность мужчины. Им оказался работник местного отделения полиции.

Так, назначено проведение служебного расследования. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в собственной квартире найден мертвым начальник одного из районных управлений полиции Херсонской области.



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