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Гройсман назвал сроки полного восстановления дорог
02 мая 2018 | 14:03
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Полное восстановление дорожного хозяйства состоится через 5-10 лет. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УННсо ссылкой на “Правительственный портал”.
“Кабинет министров в рамках продолжения проектов масштабного обновления дорожного хозяйства Украины вводит европейскую систему управления отраслью — с четко очерченными требованиями к проведению работ, определением ответственности, формированием дорожного бюджета и системы контроля использования средств. При грамотном управлении эффект будет ощутим уже через короткий промежуток времени. А полное восстановление хозяйства состоится через 5-10 лет”, - заявил Гройсман.
Как пояснил он, сейчас заложены финансовые основы дальнейшего развития. Это, прежде всего, возможности децентрализации, которая позволяет наполнять местные бюджеты, а следовательно финансировать дорожные проекты на местах. А также Дорожный фонд, который обеспечивает гарантированное, прогнозируемое финансирование.
“Впервые определена четкая ответственность за содержание дорог и план строительства на 5 лет”, — обратил внимание премьер.
Глава правительства напомнил, что в этом году распределение ответственности таково: 123 000 км дорог местного значения — прямая ответственность областных госадминистраций. За 46 985 км дорог государственного значения отвечает “Укравтодор”. А за 250 000 км дорог в населенных пунктах отвечают органы местной власти, прежде всего муниципалитеты. Отдельная статья финансирования — 2,6 млрд грн — программа безопасности дорог.
Гройсман отметил, что объемы ремонта за последние 4 года выросли на порядок. Если в 2014 году отремонтировано всего 120 км дорог, то в 2017-м — уже 2177 км. Если раньше ремонты проходили бессистемно, то сейчас они проводятся преимущественно по маршрутному принципу, что дает дополнительный стимул экономическому развитию целых регионов страны.
Напомним, по словам экс-министра ЖКХ Алексея Кучеренко, пока в Украине не будет введена жесточайшая ответственность для руководителей автодорожных компаний, украинцам не стоит рассчитывать на качественные дороги.
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