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СБУ пришла с обысками в отделения полиции в Запорожье

04 мая 2018 | 16:03

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Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в нескольких районных отделах полиции в Запорожье.


Эту информацию УНН подтвердили в управлении СБУ в Запорожской области. Сейчас следственные действия продолжаются. От предоставления подробной информации в управлении пока воздержались.



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