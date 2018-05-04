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СБУ пришла с обысками в отделения полиции в Запорожье
04 мая 2018 | 16:03
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Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в нескольких районных отделах полиции в Запорожье.
Эту информацию УНН подтвердили в управлении СБУ в Запорожской области. Сейчас следственные действия продолжаются. От предоставления подробной информации в управлении пока воздержались.
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