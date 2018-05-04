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Полиция возвращается к практике избиений и пыток
04 мая 2018 | 16:10
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В 2017 году более 2 тысяч человек обратились за медицинской помощью в связи с получением телесных повреждений со стороны правоохранителей. Об этом свидетельствуют данные аналитического отчета Совета Европы по результатам исследования "Ненадлежащее обращение в деятельности Национальной полиции Украины: проявления, распространенность, причины", передает УНН.
Пытки и жестокое обращение в деятельности Национальной полиции Украины остаются системной проблемой, отмечают исследователи.
"Только по данным учреждений здравоохранения количество лиц, обратившихся за медицинской помощью в связи с получением телесных повреждений со стороны правоохранительных органов в 2017 году, составило 2386 человек. При этом прослеживается устойчивая тенденция к увеличению количества таких обращений в течение последних лет (1217 обращений за 2015 год, 1666 - за 2016-й)", - говорится в отчете.
Более того, отмечается, что на основании анализа этих данных можно утверждать, что телесные повреждения были причинены правоохранителями способом, который представляет опасность для жизни и здоровья граждан.
"Наибольший процент травмирующих воздействий приходится на область головы (30,12% от всех видов травм) и на повреждения, нанесенные в несколько областей тела (травмы головы и корпуса тела, травмы головы и конечностей, травмы головы, корпуса тела и конечностей, травмы туловища и конечностей), так называемые политравмы - 24,58%", - отметили в отчете.
Согласно статистическим данным, чаще всего случаи избиения с 2015 по 2017 год были зафиксированы в Харьковской (903 обращения), Полтавской (354 обращения) и Днепропетровской (516 обращений) областях.
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