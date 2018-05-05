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НАБУ поймало Ляшко на подделке документов

05 мая 2018 | 08:57

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Экспертиза установила подделку документов о продаже главой Радикальной партии Олегом Ляшко автомобиля Mercedes-Benz S 500L Matic за 2,2 млн гривен.


Об этом свидетельствуют два (1, 2) определения Соломенского районного суда Киева от 18 апреля, обнародованные в Едином реестре судебных решений 3 мая.

Экспертиза проводилась в рамках расследования Национального антикоррупционное бюро. НАБУ расследует возможное незаконное обогащение, декларирование недостоверной информации и использование поддельных документов Ляшко.

В электронной декларации за 2015 год Ляшко указал получение 2,2 млн гривен дохода от продажи автомобиля кандидату от РП на внеочередных выборах 2014 года Веронике Вьюн, отмечают Українські Новини.

В то же время допрошенная как свидетель Вьюн опровергла факт приобретения этого автомобиля у Ляшко, подписание по этому поводу каких-либо документов, а также передачу Ляшко денег.

По мнению следствия, это может свидетельствовать об использовании Ляшко поддельных документов для "отмывания" 2,2 млн гривен.

В ходе расследования было установлено, что перерегистрацию автомобиля проводила компания "Контракт-Авто".

Основанием для перерегистрации стало, в том числе, заявление, подписанное от имени Вьюн.

В то же время судебная почерковедческая экспертиза установила, что подписи в документах по перерегистрации выполнены не Вьюн, а другим лицом.

Суд удовлетворил ходатайство НАБУ и предоставил доступ к документам, которые содержат сведения об абонентах, которых находились во время перерегистрации автомобиля возле зданий компании "Контракт-Авто" и сервисного центра Министерства внутренних дел.

Напомним, о возбуждении НАБУ дела против Ляшко по статье "Незаконное обогащение" стало известно в апреле прошлого года.

LB.ua



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