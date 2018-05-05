СБУ-шника в Киеве возможно подстрелили люди Виталия Яремы

05 мая 2018 | 09:03

В сотрудника СБУ, раненого во время конфликте в Киеве, стрелял представитель владельца автостоянки, которая контролируется окружением экс-генпрокурора Виталия Яремы.

Об этом сообщают Наші гроші.

Как сообщала ранее прокуратура Киева, представители владельцев автостоянки в Дарницком районе Киева ранили сотрудника СБУ, который был в составе комиссии из представителей Госаудитслужбы и КП «Киевпарктранссервис».



Комиссия приехала на автостоянку по ул. Вешняковская, 1 замерять отведенній под паркоместо участок. Это происходило в рамках уголовного производства, комиссия имела разрешение суда.



По данным прокуратуры, между группой мужчин, которые представляли интересы владельца автостоянки, и членами комиссии, возник конфликт. Один из злоумышленников достал «предмет, похожий на пистолет» и ранил СБУшника. На месте конфликта задержаны трое участников конфликта - двое украинцев и иностранец. Киевская местная прокуратура N2 готовит сообщение о подозрении по ч.4 ст. 296 УК (хулиганство).

Как свидетельствует постановление Высшего хозсуда об освобождении самовольно занятого земельного участка, по адресу Вишняковская, 1 осуществляет хозяйственную деятельность ООО «Сонар ТМ».



Совладельцем «Сонар ТМ» значится ООО «ЛЛТ-Плюс». А бенефициар «ЛЛТ» - Елена Федоренко. Во время регистрации других компаний женщина указывала адрес в Киеве по улице Новодарницкой. Такой же адрес указывает при регистрации компаний Анатолий Федоренко.



Анатолий Федоренко был партнером Романа Сташука, нынешнего главы Новоодесской РГА. Роман Стишук является братом нардепа от «Народного фронта» Виталия Сташука.



Виталий Сташук, Елена и Анатолий Федоренко также регистрировались в разные годы в ООО «ИД «Слай-универсал».



Виталий Сташук в 2006-2010 гг возглавлял Дарницкую райгосадминистрацию, а впоследствии был помощником нардепа Виталия Яремы, который был начальником Главного управления МВД в Киевской области в 2005-2010 гг, а в 2014-2015 гг возглавлял Генеральную прокуратуру. Сейчас Ярема является заместителем председателя Киевской территориальной организации БПП Игоря Кононенко.