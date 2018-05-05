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Аваков: в Азербайджані затримали підозрюваного у побитті Найєма

05 мая 2018 | 14:48

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Про це повідомив міністр внутрішніх справ. За його словами, 29-ти річного чоловіка, який наніс тілесні ушкодження народному депутату, правоохоронці Києва оголосили в розшук ще 2 травня. Сьогодні, 5 травня, правоохоронці Азербайджану на вимогу українського слідства затримали підозрюваного. Розпочато екстрадиційні процедури.


«Як ми пам’ятаємо, інцидент стався 30 квітня, у Києві. Трьом учасникам події оголошено про підозру у вчиненні групового хуліганства. Судом вже обрано міру запобіжного заходу. Четвертий учасник – через 20 хвилин після події замовив квиток на літак і через 2,5-3 години вилетів у Баку. На момент перетину кордону його особа ще не була встановлена, проте йому заочно повідомили про підозру за кількома статтями та оголосили у розшук. Сьогодні його було затримано нашими азербайджанськими колегами», - зазначив Арсен Аваков.



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