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На штрафплощадке в Киеве сгорело свыше 50 авто

05 мая 2018 | 14:57

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Пожар на открытой автостоянке на Столичном шоссе в Киеве ликвидировали, горело более 50 автомобилей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Киеве.


По данным спасателей, сообщение о том, что в Голосеевском районе на Столичном шоссе возник пожар, они получили 5 мая в 13:19.

На месте происшествия спасатели установили, что "на открытой автостоянке горит около 52 автомобилей".

"Не теряя времени, спасатели приступили к тушению пожара. В 14:08 пожар на площади 200 кв. м был локализован, а в 14:15 - ликвидирован", - отметили спасатели.

На месте происшествия работало 12 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 50 спасателей.



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