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Центральный вокзал в Киеве готов заселить фанатов с собаками
05 мая 2018 | 14:59
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“Укрзализныця” предложила футбольным фанатам более бюджетный вариант проживания в Киеве в период Лиги чемпионов. Болельщики могут поселиться в комнатах отдыха на Центральном вокзале. Об этом сообщил Facebook и.о. главы “Укрзализныци” Евгений Кравцов, передает УНН.
“Бюджетный вариант гостиничных номеров в дни, когда украинскую столицу заполонят фанаты со всего мира! „Укрзализныця“ не в тренде повышения цен в десятки раз, но в тренде гостеприимства. И предлагаем классный вариант остановки в Киеве — наши комнаты отдыха на Центральном вокзале. Цены — от 230 до 750 гривен (от 8 до 25 евро) за место”, - написал Кравцов.
Как добавил он, Центральный вокзал — это практически центр города, кроме того, там удобная транспортная развязка.
Гости столицы смогут оплатить свои временные жилища наличными или картами, кроме того, на вокзале готовы принять гостей с домашними любимцами.
Также, по словам Кравцова, компания уже разрабатывает графики движения для дополнительных поездов из городов, где есть региональные аэропорты.
Как писал УНН, цены на номера в отелях в Киеве на период Лиги чемпионов поднялись в десятки и даже сотни раз.
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