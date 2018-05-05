Массовые митинги и задержания по всей России

05 мая 2018 | 15:02

Сегодня по всей территории России проходят массовые акции протеста приуроченные к официальной церемонии инаугурации Владимира Путина. Акция носит название "Он нам не царь" и организованна сторонниками Алексея Навального. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Медуза.

Митинги запланированы сегодня в 90 городах по всей стране. В Москве, Санкт-Петербурге и многих других городах мероприятия не санкционированы. Среди целей акции организаторы называют борьбу с коррупцией, бедностью и неравенством, а также протест против блокировки Telegram.

В Красноярске перед акцией была задержана координатор штаба Навального Яна Герасимова, ее обвиняют в организации несогласованного мероприятия.

В Барнауле, где акция проходила в гайд-парке и не требовала согласования, несколько человек были задержаны.

Как сообщает Радио Свобода, в Москве начало акции "Он нам не царь" запланировано на 14:00. Сторонники Навального планируют выйти на Пушкинскую площадь, ссылаясь на право, предусмотренной российской Конституцией.

Власти Москвы не согласовали акцию, а прокуратура предупредила оппозиционера о возможных негативных последствиях проведения несанкционированного митинга. В центр столицы РФ стягивают полицию, ОМОН, Росгвардию и автозаки.

Как сообщал УНН, 28 января, в центре Москвы полиция задержала Навального во время акции "забастовка избирателей".

Ранее Навальный объявил забастовку избирателей после того, как Центральная избирательная комиссия России отказалась регистрировать его кандидатом на выборы президента России.



Первая акция началась 28 января, митинги проходили примерно в ста городах России.



Полиция задержала уже по меньшей мере 90 человек.