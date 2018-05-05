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Массовые митинги и задержания по всей России
05 мая 2018 | 15:02
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Сегодня по всей территории России проходят массовые акции протеста приуроченные к официальной церемонии инаугурации Владимира Путина. Акция носит название "Он нам не царь" и организованна сторонниками Алексея Навального. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Медуза.
Митинги запланированы сегодня в 90 городах по всей стране. В Москве, Санкт-Петербурге и многих других городах мероприятия не санкционированы. Среди целей акции организаторы называют борьбу с коррупцией, бедностью и неравенством, а также протест против блокировки Telegram.
В Красноярске перед акцией была задержана координатор штаба Навального Яна Герасимова, ее обвиняют в организации несогласованного мероприятия.
В Барнауле, где акция проходила в гайд-парке и не требовала согласования, несколько человек были задержаны.
Как сообщает Радио Свобода, в Москве начало акции "Он нам не царь" запланировано на 14:00. Сторонники Навального планируют выйти на Пушкинскую площадь, ссылаясь на право, предусмотренной российской Конституцией.
Как сообщал УНН, 28 января, в центре Москвы полиция задержала Навального во время акции "забастовка избирателей".
Ранее Навальный объявил забастовку избирателей после того, как Центральная избирательная комиссия России отказалась регистрировать его кандидатом на выборы президента России.
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