В Киеве сбили полицейского

07 мая 2018 | 11:46

В Киеве на Оболони автомобиль Skoda сбил патрульного полицейского, который проверял документы у водителя Mercedes.

По словам очевидцев, автомобиль Mercedes Vito двигался по улице Богатырской в ​​сторону станции метро "Почайна" (бывшая "Петровка"), его остановил экипаж патрульной полиции в районе завода "Оболонь".



"Во время проверки документов в этом же направлении ехала Skoda Octavia. По неизвестным причинам водитель женщина задела приоткрытую дверь Vito и сбила патрульного. От удара двери машины вывернуло в обратную сторону, а полицейский упал и получил травмы", - сообщил ресурс.



До прибытия скорой пострадавшему оказали первую помощь коллеги и очевидцы. Полицейский госпитализирован в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и травмой руки.