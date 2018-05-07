ТЕМА

В Киеве сбили полицейского

07 мая 2018 | 11:46

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В Киеве на Оболони автомобиль Skoda сбил патрульного полицейского, который проверял документы у водителя Mercedes.


По словам очевидцев, автомобиль Mercedes Vito двигался по улице Богатырской в ​​сторону станции метро "Почайна" (бывшая "Петровка"), его остановил экипаж патрульной полиции в районе завода "Оболонь". 
 
"Во время проверки документов в этом же направлении ехала Skoda Octavia. По неизвестным причинам водитель женщина задела приоткрытую дверь Vito и сбила патрульного. От удара двери машины вывернуло в обратную сторону, а полицейский упал и получил травмы", - сообщил ресурс. 
 
До прибытия скорой пострадавшему оказали первую помощь коллеги и очевидцы. Полицейский госпитализирован в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и травмой руки.



комментарии [1]

07.05.2018 13:23     Ната Лушка Судя по всему, патрульный проверял документы на проезжей части. При этом щелкал клювом и не думал о своей безопасности.
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