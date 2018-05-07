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Расстреляли джип киевского бизнесмена активно сотрудничающего с Нацполицией и Госуправделами
07 мая 2018 | 14:28
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Сегодня в 10 часов утра на улице Цитадельной,5/9 в Киеве, возле собственного дома столичный бизнесмен Вадим Берман обнаружил свой автомобиль Инфинити, простреленный пулями от неизвестного оружия.
Сейчас полиция осматривает место происшествия и разыскивает свидетелей. Устанавливаются также мотивы этого преступления.
Согласно данным “Вестника госзакупок” и системы Рrozorro, ООО "ТД "Весма" выиграло тендеров более, чем на 15,5 млн гривен - больше всего заказов было от "Автобаза Государственного управления делами".
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