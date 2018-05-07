Киевские попы МП отправили в Москву икону ко дню инаугурации русского царя

07 мая 2018 | 14:35

Чудотворный образ Пресвятой Богородицы "Призри на смирение" из Свято-Введенского монастыря Киева привезли в московский строящийся храм Ермогена в Гольяново, поклониться святыне верующие смогут до 14 мая. Об этом в понедельник сообщает прес-служба депутата Госдумы Владимира Ресина, который курирует программу строительства новых храмов в Москве.

"Образ посетит храм по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, он будет пребывать у нас до 14 мая", - передает пресс-служба слова настоятеля храма в честь священномученика Ермогена священника Алексея Довгополого.

"Икона Богородицы "Призри на смирение" очень почитаема во многих странах. С ней связано удивительное чудо - икона отобразилась на закрывающем ее стекле. В 1990-е годы была проведена его экспертиза, которая показала, что произошло органическое изменение структуры стекла и данное изображение на стекле является нерукотворным", - рассказал настоятель.

"Храм еще строится. Завершен первый этап, на который у прихода были собраны средства. <…> Объект возводится только на пожертвования москвичей, финансирование не всегда стабильное. Присутствие чудотворного образа может привлечь внимание верующих к этому конкретному храму", - отметил Ресин.

ТАСС