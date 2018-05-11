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Как Мустафа Наем раскрывал похищение

11 мая 2018 | 09:12

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Получив по морде от злых чеченцев, Мустафа Наем попутно помог раскрыть дело о киднепинге полугодичной давности.


Магомета Саитова, одного из нападавших на нардепа Мустафу Найема, в ноябре 2017 года задержали за похищение человека. Он требовал у матери 20-летнего парня выкупить его за 5000 долларов. 
 
Замысел парня не удался – его сразу же задержали полицейские. Об этом сообщает Информатор.
 
Происшествие случилось еще 26 ноября (в одной из телеграмм указано 21 число, но это, скорее всего ошибка – прим. авт.) 2017 года. В 21:45 женщина обратилась по линии «102» о том, что на ее телефон перезвонили с номера сына и сообщили, что его похитили возле ТРЦ «Украина» (площадь Победы, 1) в Киеве. За его освобождение киднепперы потребовали 5000 долларов.

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Со слов женщины, похищение произошло в период времени с 19:00 до 21:30. Также она сказала, что злоумышленники, судя по голосу, были, скорее всего, кавказцами, как и ее сын, удерживаемый во внедорожнике Toyota Sequoia. 
 
Уже в 22:40 расследованием занялась Нацполиция Шевченковского района во главе с ответственным – заместителем начальника уголовной полиции Виталием Стрижаком. На место происшествия выехала первая следственно-оперативная группа отдела полиции Шевченковского района. Судя по документам, сразу же произошло задержание похитителей. 
 
Злоумышленниками оказались три человека: один гражданин Украины, студент Нацуниверситета Шевченко, и два – Российской Федерации (студенты КПИ и Университета Шевченко). Один из них – 21-летний Магомет-Салих Арбуевич Саитов, который через полгода станет одним из обвиняемых в нападении на народного депутата Украины Мустафу Найема. Сейчас он находится под домашним арестом до 30 июня.

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Чем окончилось дело о похищении — неизвестно 
 
Уже 27 ноября событие квалифицировали по части 2 статьи 146 Уголовного кодекса («Похищение человека по предварительному сговору группы лиц») с пометкой «Раскрытие раньше совершенного преступления»). Санкция статьи – от трех до пяти лет лишения свободы. Стоит отметить, что в реестре судебных решений нет никаких данных про это дело, нет даже известий по мере пресечения. То есть, как оно завершилось, если завершилось ли вообще — неизвестно.

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