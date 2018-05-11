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Как Мустафа Наем раскрывал похищение
11 мая 2018 | 09:12
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Получив по морде от злых чеченцев, Мустафа Наем попутно помог раскрыть дело о киднепинге полугодичной давности.
Магомета Саитова, одного из нападавших на нардепа Мустафу Найема, в ноябре 2017 года задержали за похищение человека. Он требовал у матери 20-летнего парня выкупить его за 5000 долларов.
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