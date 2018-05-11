ТЕМА

Кабмин решил хорошо подзаработать на приватизации

11 мая 2018 | 08:38

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Кабинет министров Украины утвердил перечень объектов большой приватизации государственной собственности на 2018 год.


В частности, правительство утвердило перечень объектив большой приватизации и поручило уполномоченным органам управления объектами госсобственности в месячный срок с момента принятия решения о приватизации обеспечить передачу органам приватизации функций по управлению ними.

В перечень большой приватизации на 2018 год вошли ПАО «Центрэнерго», ряд облэнерго и теплоэлектроцентралей, ПАО «Объединенная горно-химическая компания», угольная компания «Краснолиманская», «Азовмаш», «Турбоатом», «Электротяжмаш», «Сумыхимпром», Одесский припортовый завод, Запорожский титано-магниевый комбинат, «Украгролизинг», ПАО «Агарный фонд» и Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины. Предполагается, что продажа этих объектов принесет 21,3 млрд гривен.


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