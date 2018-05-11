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Какие недостатки выявили у нового лимузина Путина
11 мая 2018 | 09:17
Как уже сообщал AUTO-Consulting, сегодня состоялся первый показ нового российского лимузина Aurus, на котором Владимир Путин отправился на инаугурацию президента России. Не смотря на то, что автомобиль был показан лишь мельком и с дальнего расстояния, внимательные зрители успели рассмотреть его недостатки.
|Мы собрали все замечания, которые зрители подметили.
1. Торчащий верхний молдинг над средним стеклом. Действительно, на фото сбоку видно, что молдинг явно выступает и не образует прямую линию с молдингом задней двери.
2. Недостаточное внутренне пространство, особенно по высоте. Лимузин Aurus имеет гигантские размеры. Его дина – 6620 мм, ширина – 2000 мм, а высота – 1695 мм. При этом, во время посадки было заметно, что Путин, который не отличается высоким ростом, почти уперся головой в потолок. А офицер сопровождения даже вынужден был снять фуражку.
3. Массовое неприятие в России вызвало и название Aurus, образованное слиянием слов Aurum – «золото» и Russia – «Россия». Пользователи сети задаются вопросом: А почему у Трампа автомобиль не назвали Cadillac Самоцвет, а в России имя «борта №1» вдруг назвали по-английски.
4. Финальный дизайн Aurus также вызвал много замечаний. На промежуточных вариантах, которые «засвечивали» до этого, автомобиль был стилизирован под Сталинский ЗИС-110 и имел соответствующие узнаваемые молдинги и оформление кормы. Путинский Aurus получился похожим на Rolls-Royce Phantom, а остальные элементы – явно цитаты от других авто такого же класса. Но никакого «своего лица» у Aurus нет. Многие его так и называют - «Подделкой под Rolls-Royce».
5. Также, НАМИ так и не смогла довести до серийной установки 12-цилиндровый 850-сильный двигатель объемом 6,6 л. В лимузине Путина пришлось ограничиться 4,4-литровым гибридным двигателем с отдачей 598 л.с., разработанный фирмой Porsche Engineering. Правда 9-ступенчатый «автомат» здесь все же российской разработки фирмы КАТЕ.
Ранее было анонсировано, что в 2019 году Aurus будут продавать всем желающим. Но в «семействе» будут не только лимузины, но и кабриолеты, седаны, внедорожники и минивэны. Цены назвали – от 10 млн. рублей. Хотя еще несколько месяцев назад назывались 6-7 млн. рублей. Хотят продавать Aurus и на экспорт, в первую очередь в Китай и ОАЭ. Выпускать Aurus пока будут на мощностях института НАМИ, а в последствии на специальном предприятии, совместно с Sollers. Седан и лимузин получили название "Сенат", минивен - "Арсенал", а внедорожник - "Комендант", - сообщили сегодня в Минпромторге России.
На разработку Aurus ушло почти 5 лет и примерно 12 млрд. рублей бюджетных средств. И надо признать, что эти деньги воплотились в готовый автомобиль, который должен стать символом мощи российской автопромышленности. Проект был инициирован лично Владимиром Путиным, который и собирался отправиться на новом российском лимузине на собственную инаугурацию. По замыслу Путина собственный лимузин – это один из обязательных элементов величия страны, поэтому средств на разработку нового лимузина не жалели. Признаные мировые лидеры, которые специализируются на автомобилях-лимузинах для лидеров государств сегодня считаются Rolls-Royce (Великобритания), Mercedes-Benz (Германия), Cadillac (США) и HongQi (Китай). Но ряд президентов предпочитают ездить на демократичных марках. Ранее в число производителей автомобилей-лимузинов входила и Россия. Здесь выпускали ЗИЛы для высших руководителей. Но последний автомобиль под маркой ЗИЛ был выпущен в 2012 году и он ни по уровню, ни по исполнению уже не дотягивал до "царских" лимузинов.
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© фото: Сергей Гутиев
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