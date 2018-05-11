Какие недостатки выявили у нового лимузина Путина 11 мая 2018 | 09:17 распечатать [0] добавить в комментарии [0] добавить в Как уже сообщал AUTO-Consulting, сегодня состоялся первый показ нового российского лимузина Aurus, на котором Владимир Путин отправился на инаугурацию президента России. Не смотря на то, что автомобиль был показан лишь мельком и с дальнего расстояния, внимательные зрители успели рассмотреть его недостатки.

Мы собрали все замечания, которые зрители подметили.



1. Торчащий верхний молдинг над средним стеклом. Действительно, на фото сбоку видно, что молдинг явно выступает и не образует прямую линию с молдингом задней двери.











2. Недостаточное внутренне пространство, особенно по высоте. Лимузин Aurus имеет гигантские размеры. Его дина – 6620 мм, ширина – 2000 мм, а высота – 1695 мм. При этом, во время посадки было заметно, что Путин, который не отличается высоким ростом, почти уперся головой в потолок. А офицер сопровождения даже вынужден был снять фуражку.







3. Массовое неприятие в России вызвало и название Aurus, образованное слиянием слов Aurum – «золото» и Russia – «Россия». Пользователи сети задаются вопросом: А почему у Трампа автомобиль не назвали Cadillac Самоцвет, а в России имя «борта №1» вдруг назвали по-английски.







4. Финальный дизайн Aurus также вызвал много замечаний. На промежуточных вариантах, которые «засвечивали» до этого, автомобиль был стилизирован под Сталинский ЗИС-110 и имел соответствующие узнаваемые молдинги и оформление кормы. Путинский Aurus получился похожим на Rolls-Royce Phantom, а остальные элементы – явно цитаты от других авто такого же класса. Но никакого «своего лица» у Aurus нет. Многие его так и называют - «Подделкой под Rolls-Royce».



5. Также, НАМИ так и не смогла довести до серийной установки 12-цилиндровый 850-сильный двигатель объемом 6,6 л. В лимузине Путина пришлось ограничиться 4,4-литровым гибридным двигателем с отдачей 598 л.с., разработанный фирмой Porsche Engineering. Правда 9-ступенчатый «автомат» здесь все же российской разработки фирмы КАТЕ.



Ранее было анонсировано, что в 2019 году Aurus будут продавать всем желающим. Но в «семействе» будут не только лимузины, но и кабриолеты, седаны, внедорожники и минивэны. Цены назвали – от 10 млн. рублей. Хотя еще несколько месяцев назад назывались 6-7 млн. рублей. Хотят продавать Aurus и на экспорт, в первую очередь в Китай и ОАЭ. Выпускать Aurus пока будут на мощностях института НАМИ, а в последствии на специальном предприятии, совместно с Sollers. Седан и лимузин получили название "Сенат", минивен - "Арсенал", а внедорожник - "Комендант", - сообщили сегодня в Минпромторге России.



На разработку Aurus ушло почти 5 лет и примерно 12 млрд. рублей бюджетных средств. И надо признать, что эти деньги воплотились в готовый автомобиль, который должен стать символом мощи российской автопромышленности. Проект был инициирован лично Владимиром Путиным, который и собирался отправиться на новом российском лимузине на собственную инаугурацию. По замыслу Путина собственный лимузин – это один из обязательных элементов величия страны, поэтому средств на разработку нового лимузина не жалели. Признаные мировые лидеры, которые специализируются на автомобилях-лимузинах для лидеров государств сегодня считаются Rolls-Royce (Великобритания), Mercedes-Benz (Германия), Cadillac (США) и HongQi (Китай). Но ряд президентов предпочитают ездить на демократичных марках. Ранее в число производителей автомобилей-лимузинов входила и Россия. Здесь выпускали ЗИЛы для высших руководителей. Но последний автомобиль под маркой ЗИЛ был выпущен в 2012 году и он ни по уровню, ни по исполнению уже не дотягивал до "царских" лимузинов.



Комментировать статью Автор * : Текст * :

Доступно для ввода 800 символов Проверка * : также читайте 18-летний уголовник проломил череп полицейскому Кабмин решил хорошо подзаработать на приватизации Киевские попы МП отправили в Москву икону ко дню инаугурации русского царя Расстреляли джип киевского бизнесмена активно сотрудничающего с Нацполицией и Госуправделами В Киеве сбили полицейского США заменят корабельные пушки на лазеры