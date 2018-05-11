18-летний уголовник проломил череп полицейскому

11 мая 2018 | 09:30

В Оболонском районе Киева водитель избил полицейского битой за сделанное замечание. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева.

Инцидент произошел на проспекте Степана Бандеры в Оболонском районе столицы. В полицию от врачей поступило сообщение о том, что они госпитализировали 26-летнего мужчину с открытой черепно-мозговой травмой головы. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа и наряд патрульной полиции.



Установлено, что пострадавший - полицейский полка полиции особого назначения. Неподалеку автозаправки на улице Богатырской работник полиции заметил, как водитель иномарки нарушает правила дорожного движения, чем создает аварийную ситуацию. Когда спецназовец сделал замечание правонарушителю, то с двумя пассажирами агрессивно отреагировали на критику.



"Злоумышленник догнал полицейского, который находился за рулем на проспекте Степана Бандеры и перекрыл ему дальнейшее движение. Когда милиционер вышел из автомобиля, трое мужчин начали кричать на него, используя нецензурную брань. В разгар конфликта водитель "Фольксвагена" вытащил из салона автомобиля бейсбольную биту и ударил работника полиции по голове", - рассказал начальник следственного отдела Оболонского управления полиции Алексей Журавель.



Благодаря слаженной работе дежурную часть Оболонского управления полиции и оперативников, через камеры видеонаблюдения быстро установили номера машины подозреваемого и отследили движение транспортного средства. Задержание произошло в тот же вечер на улице Вацлава Гавела в Соломенском районе столицы.



"Нападающий оказался 18-летний местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Свои действия он отказался объяснять на основании статьи 63 Конституции Украины. Его задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и сообщили о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", - добавил Алексей Журавель.



С места происшествия правоохранители изъяли орудие совершения преступления. По данному факту следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы.