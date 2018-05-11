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18-летний уголовник проломил череп полицейскому
11 мая 2018 | 09:30
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В Оболонском районе Киева водитель избил полицейского битой за сделанное замечание. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева.
Инцидент произошел на проспекте Степана Бандеры в Оболонском районе столицы. В полицию от врачей поступило сообщение о том, что они госпитализировали 26-летнего мужчину с открытой черепно-мозговой травмой головы. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа и наряд патрульной полиции.
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