МАЙСКАЯ "ТЕНЕВАЯ ВОЙНА". ОККУПАНТЫ ГОТОВЫ БЕЖАТЬ ИЗ ЛОЗОВОЙ, А ВСУ БЕРУТ НОВУЮ ВЫСОТУ (КАРТЫ)

В первые дни мая резко возросло количество обстрелов, также резко снизилось количество информации с линии соприкосновения и в тоже время появились весьма неоднозначные сообщения от местных жителей. Однако обо всем по порядку.

Как и ожидалось одним из первых решений штаба по проведению Операции объединенных сил стали ограничения на передвижения гражданских лиц и автотранспорта на прифронтовых территориях. Так, с 6 по 11 мая ограничен въезд сразу в 12 населенных пунктов (10-в Донецкой и 2-в Луганской областях). Кроме достаточно ожидаемых Новотроицка или Желанного, под ограничения попали такие крупные железнодорожные узлы как Константиновка и Очеретино, что по всей видимости связано с ротацией частей первой и второй линии. На сегодня известно о ротации 44-й артиллерийской бригады, полностью выведена с фронта 79-я аэромобильная бригада и целый ряд других подразделений.

Одновременно за последнюю неделю отмечено резкое усиление огневой активности противника сразу на нескольких направлениях, при этом под удары все чаще попадают населенные пункты и пункты временного пропуска граждан. Так, утром 5 мая несколькими противотанковыми ракетами был обстрелян пропускной пункт "Гнутово", утром 9 мая наши военные были вынуждены закрыть на несколько часов пропускной пункт "Майорск". Что этим добивается противник - вполне очевидно: закрытие пропускных пунктов с последующим обвинением Украины в "гуманитарной катастрофе".

Но, по всей видимости, наиболее масштабное изменение линии фронта происходит "в тени". На Светлодарской дуге - одном из наиболее уязвимых мест обороны противника. Ввиду ограничений на распространение информации официальных сведений от Министерства обороны Украины просто нет. Но местные жители в социальных сетях рассказывают о практически непрерывной вечерней артиллерийской канонаде в направлении таких населенных пунктов как Лозовое, Рассадки, Калиново. Причем, судя по всему, использование РСЗО "Град" и орудий калибра 122 и 152-мм - вполне обычное дело.

Кроме того, 6 мая было сообщено о подрыве БМП-2 с гибелью военнослужащего 24-й механизированной бригады. При этом о месте, где произошла трагедия не указывалось, обтекаемо было названо "Горловское направление". Есть все основания думать, что произошло это все-таки в ходе наступательных действий на южном фасе Светлодарской дуги.



А днем ранее в плен был захвачен 35-ти летний "старший лейтенант" из состава "7-й мотострелковой бригады" российско-оккупационных войск. Отметились бойцы 54-й мехбригады, позиции которой находятся именно на острие удара на Светлодарке. Да и по сведениям из независимых источников, именно "7-я бригада" обороняет позиции в районе Калиново.

По всей видимости, противник испытывает серьезные проблемы с обороной, так как впервые за много месяцев (или даже лет) было нарушено негласное джентльменское соглашение - не обстреливать артиллерией прифронтовую зону дальше 5-10 км. 8 мая артиллерия противника обстреляла н.п. Лоскутовка под Лисичанском - а это в 20 км от линии соприкосновения. Хотя, по всей видимости, целью были резервы командования сектора, однако, увы, традиционно 10 снарядов калибра 122-мм упали на двух жилых улицах поселка. По счастливой случайности жертв среди мирного населения удалось избежать, однако полностью были разрушены два дома, еще шесть были повреждены. Также серьезные повреждения были нанесены электросетям и водопроводу.

То есть в ближайшие дни мы можем быть свидетелями ответной акции наших артиллеристов. Так было и в 2015-м, и в 2016 годах и вряд ли такой варварский акт останется безнаказанным сейчас.

По некоторым неподтвержденным данным, продвижение нашей группировки настолько стремительное, что командование боевиков всерьез рассматривает сдачу такого важного населенного пункта как Лозовое. По крайней мере, на сепаратистских ресурсах в сети линия противостояния "рисуется" уже практически на окраине.

Вторым направлением, где по всей видимости идет изменение характера противостояния и линии фронта является Докучаевское. Опять-таки судить о ситуации там можно только по участившимся упоминаниям об "обстрелах" Докучаевска в "донецких" СМИ и сведениях от местных жителей. Из этих крайне отрывочных сообщений можно сделать вывод, что наши военные смогли взять под контроль стратегически важную высоту "227,9" между Ясным и Еленовкой, создав серьезные неприятности для противостоящего противника. Кроме того, по неподтвержденным данным, в ходе активной контрбатарейной борьбы за последнюю неделю было уничтожено как минимум три САУ боевиков в районе Стылы.

Таким образом, можно говорить о том, что ближайшие пару недель будут крайне насыщенными на события на Донбассе. Уже поговаривают об изменении правил пересечения линии соприкосновения гражданскими лицами, изменения формата выдачи пропусков.

С военной точки серьезно изменить характер боевых действий сможет массовое появление антиснайперских комплексов, поставленных из США. Уже начала действовать "джавелинобоязнь", когда командование российско-оккупационных войск не спешит задействовать танки даже во время серьезных обострений. При том, что наши военные и чиновники всячески пытаются уверить противника, что мол Трамп лично запретил использовать "Джевелины" на Донбассе. И да - еще на этапе переговоров наше военно-политическое руководство акцентировало внимание, что это оружие сдерживания в виде противотанковых комплексов нужно нам именно на Донбассе. Но тут, как говорится, комментарии излишни.

ДС