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Лагерь ромов сожгли под Львовом
11 мая 2018 | 09:54
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По факту пожара в ромском лагере, который находился рядом с пгт. Рудное Железнодорожного района Львова открытое уголовное производство. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.
"Сейчас на месте происшествия находятся следователи, устанавливают обстоятельства пожара. Предварительно известно, что 9 мая произошел пожар в лагере ромов, в результате чего полностью сгорело имущество людей. По данному факту открыто уголовное производство и соответственно внесены данные в ЕРДР", - сообщили в полиции.
Со своей стороны уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова направила соответствующий запрос к руководству Главного управления Национальной полиции во Львовской области с просьбой принять меры реагирования в соответствии с требованиями законодательства по указанным фактам, а также гарантировать публичную безопасность и порядок в пгт Рудное Железнодорожного района Львова.
По ее словам, согласно сообщению, полученному от общественных активистов, 9 мая 2018 неизвестными лицами были сожжены ромский лагерь, расположенный рядом с пгт Рудное Железнодорожного района Львов. В результате этого было уничтожено имущество ромов, а сами жители лагеря были вынуждены покинуть поселение.
"Вместе с тем, вызывает беспокойство Уполномоченного по правам человека продолжение тенденции к увеличению количества инцидентов на почве нетерпимости в отношении представителей цыганской национального меньшинства. Так, на контроле Уполномоченного продолжает находиться производства по сожжению лагеря ромов на Лысой горе в г. Киеве радикально настроенными лицами. По мнению Уполномоченного , такие проявления ксенофобии требуют особого внимания со стороны правоохранительных органов, в частности, более тщательного расследования, а также принятие мер превентивного характера по недопущению таких случаев в будущем", - сообщили в пресс-службе омбудсмена.
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