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В Киеве - перестрелка. Есть погибший

11 мая 2018 | 09:55

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В результате конфликта между тремя неизвестными накануне вечером в Святошинском районе столицы один из них несколько раз выстрелил в живот оппоненту. От полученных травм пострадавший скончался.


Информация о стрельбе на улице Академика Булаховского поступила в столичную полицию около 21:00.

"Пострадавшего в бессознательном состоянии госпитализировали в медицинское учреждение, где от полученных ранений он скончался", - сообщили в столичной полиции.

На месте работали эксперты, кинологи со служебными собаками, а оперативники устанавливают возможных свидетелей и очевидцев преступления.

Следственным отделом Святошинского управления полиции сведения о событии внесли в ЕРДР. Открыто уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

С места происшествия правонарушитель скрылся. Усилия полиции направлены на установление и задержание подозреваемого.



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