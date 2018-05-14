Двум полицейским в Киеве за взятку в 2 тыс. долларов грозит до 10 лет тюрьмы

14 мая 2018 | 17:07

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей двум работникам Киево-Святошинского отдела полиции ГУНП в Киевской области, которые требовали 2000 долларов взятки за не открытие уголовного производства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.

“В субботу, 12 мая, по ходатайству прокуратуры Киевской области судом избрана меры пресечения в виде содержания под стражей двум работникам Киево-Святошинского ОП ГУНП в Киевской области, которые требовали 2000 долларов США неправомерной выгоды за не открытие уголовного производства”, — говорится в сообщении.

Злоумышленников разоблачили следователи прокуратуры Киевской области совместно с сотрудниками ДВБ УВБ ГУНП в Киевской области в пятницу, 11 мая.

В соответствии с процессуальным руководством прокуратуры области “правоохранителям” сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Как сообщалось, прокурора Донецкой области поймали “на горячем” во время получения взятки 15 000 долларов.