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На Днепропетровщине на взятке задержали заместителя мэра

14 мая 2018 | 17:14

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Следователи прокуратуры и полиции в Днепропетровской задержали заместителя председателя городского совета, который получил взятку в сумме 2500 долларов США за предоставление разрешения в сфере распоряжения земельными ресурсами. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области, передает УНН.


“11 мая 2018 года во время получения указанных денежных средств в служебном кабинете злоумышленник был разоблачен правоохранительными органами”, — говорится в сообщении.

Следователи прокуратуры Днепропетровской области совместно с сотрудниками Управления защиты экономики в области ДЗЭ НП Украины выявили в действиях должностного лица признаки преступления, обусловленного ч.3 ст.368 УК Украины — неправомерной выгоды.

Установлено, что в январе 2018 году к чиновнику обратился частный предприниматель за получением разрешений на использование земельных участков для установки двух торговых объектов и газовой автозаправочной станции. За решение этих вопросов заместитель городского головы выдвинул требования о предоставлении ему неправомерной выгоды в сумме 2500 долларов США.

Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении указанного преступления и избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.



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