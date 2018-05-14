Матиос: свыше 500 военнослужащих совершили самоубийство

14 мая 2018 | 17:16

За время проведения АТО по меньшей мере 554 участников боевых действий совершили самоубийство. Об этом говорится в письме за подписью заместителя Генерального прокурора Украины - главного военного прокурора Анатолия Матиоса к Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману. Данный документ есть в распоряжении УНН.

В письме от 25 апреля 2018 года Главный военный прокурор описывает ситуацию в системе проведения психологической реабилитации участников АТО.

"С начала проведения АТО статус участника боевых действий получили почти 326 тыс. человек, 8489 из них получили увечья и ранения, 378 военнослужащих погибли (по состоянию на 01.04.2018). При этом за время проведения АТО по меньшей мере 554 человека совершили самоубийство", - говорится в письме.

По приведенной в документе информации, уровень обеспечения психологической реабилитации участников АТО составил 0,1%.

Как сообщал УНН со ссылкой на Генштаб, количество самоубийств среди военных Вооруженных сил Украины в течение 2017 года уменьшилась на 20% по сравнению с предыдущим годом.

В ВСУ также отмечали, что в период проведения антитеррористической операции на Востоке Украины в 10% военнослужащих получили боевую психическую травму (БПТ) или имели посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), но 95% из них возвращались в строй.