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Прокуратура будет требовать домашний арест для вора байка брата Найема
14 мая 2018 | 17:37
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Прокуратура Киева будет просить суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста для вора мотоцикла брата народного депутата Мустафы Найема. Об этом УНН сообщили в столичной прокуратуре.
"Мы будем просить домашний арест", - сказали в прокуратуре, не уточнив одновременно будет домашний арест круглосуточным или ночным.
Как сообщал УНН, у брата народного депутата Мустафы Найема, Маси Найема под Апелляционным судом города Киева, в котором рассматривали дело об избиении его брата украли мотоцикл.
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