Прокуратура будет требовать домашний арест для вора байка брата Найема

14 мая 2018 | 17:37

Прокуратура Киева будет просить суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста для вора мотоцикла брата народного депутата Мустафы Найема. Об этом УНН сообщили в столичной прокуратуре.

"Мы будем просить домашний арест", - сказали в прокуратуре, не уточнив одновременно будет домашний арест круглосуточным или ночным.

Как сообщал УНН, у брата народного депутата Мустафы Найема, Маси Найема под Апелляционным судом города Киева, в котором рассматривали дело об избиении его брата украли мотоцикл.



13 мая подозреваемого в похищении мотоцикла Маси Найем задержали. Ему сегодня объявлено подозрение по ч.1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.