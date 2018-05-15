Киевский ресторатор загадочно погиб в Египте

15 мая 2018 | 08:42

На известном египетском курорте Шарм-эль-Шейх 11 мая во время отдыха погиб киевский ресторатор Валерий Петров. Его смерть произошла при загадочных обстоятельствах. Об этом рассказала подруга Петрова, певица Алла Медведева, сообщает "Обозреватель".

"Два наших друга, ювелир Армандо Шадон и ресторатор Валерий Петров, поехали отдыхать в Египет. 11 мая, как обычно, они пошли на пляж. Армандо рассказывает, что когда Валера вышел из моря, у него на ноге была какая-то ранка. Уже через минуту ему стало плохо, он упал… Его отвезли в больницу, пытались какую-то помощь оказать – но ничего не смогли сделать. Валера умер", - говорит Медведева.



По ее словам, по прошествии трех суток после гибели Петрова, его близкие не знают причины смерти и с трудом добились разрешения на эвакуацию тела в Украину.



"Три дня добивались, чтобы тело Валеры передали домой. Боялись, чтобы все не затянулось и не начался Рамадан, потому что тогда вообще сделать это было бы проблематично… Подключили всех друзей публичных, донимали консула, потому что все эти три дня в консульстве ничего не делали. Говорили: нужно, чтобы родственники обратились письменно… Ну а если у человека нет родственников? Или он с ними не общается?.. Хорошо хоть, там, на месте, был наш общий друг, он там всех дергал. И после того, как мы пригрозили подключить СМИ – в консульстве, наконец, зашевелились", - сообщила Медведева.



Подруга погибшего подчеркивает: на здоровье Валерий Петров не жаловался.



"Абсолютно здоровый человек умирает в чужой стране. Да они должны были максимально оперативно все сделать! Знаете, я почему-то уверена, что будь на месте Валеры какой-то европеец или американец – так бы и было. Это нас почему-то считают везде "вторым сортом", - возмущается Медведева.



По ее словам, знакомые погибшего сейчас собирают деньги, чтобы перевезти его тело в Украину.