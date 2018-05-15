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Киевский ресторатор загадочно погиб в Египте
15 мая 2018 | 08:42
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На известном египетском курорте Шарм-эль-Шейх 11 мая во время отдыха погиб киевский ресторатор Валерий Петров. Его смерть произошла при загадочных обстоятельствах. Об этом рассказала подруга Петрова, певица Алла Медведева, сообщает "Обозреватель".
"Два наших друга, ювелир Армандо Шадон и ресторатор Валерий Петров, поехали отдыхать в Египет. 11 мая, как обычно, они пошли на пляж. Армандо рассказывает, что когда Валера вышел из моря, у него на ноге была какая-то ранка. Уже через минуту ему стало плохо, он упал… Его отвезли в больницу, пытались какую-то помощь оказать – но ничего не смогли сделать. Валера умер", - говорит Медведева.
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