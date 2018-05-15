В Крыму погибли украинские Боевые дельфины

15 мая 2018 | 09:12

Постпред президента Украины Петра Порошенко в автономной республике Крым Борис Бабин заявил, что боевые дельфины, которые принадлежали военно-морским силам Украины, после аннексии полуострова погибли, не желая слушаться приказов оккупантов.

С животными связана очень печальная история, которую мне рассказывали», — сообщил Бабин в комментарии Обозревателю, уточнив, что дрессированные ВМС в Севастополе дельфины контактировали со своими тренерами через специальные свистки, информирует news.eizvestia.com.

«Россияне получили эти свистки и все остальное специальное имущество соответствующей воинской части, но дрессированные животные отказались не только взаимодействовать с новыми российскими тренерами, но отказались от пищи и спустя какое-то время погибли. Очень грустно, что очень много украинских военных, которые в 2014 году дислоцировались в Крыму, отнеслись к вопросу присяги и верности знамени значительно хуже, чем эти дельфины», — сказал Бабин.

Постпред главы государства также добавил, что по состоянию на 2018 год Военно-морскими Силами ВСУ не введется никакая практическая или научно-исследовательская работа по использованию морских млекопитающих.

«Военные части, которые занимались этим, вышли из оккупированного Крыма без имущества и животных», — уточнил чиновник.

