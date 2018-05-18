ТЕМА

Казаки высекли нагайками казаков

18 мая 2018 | 09:17

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Казаков, которые нагайками били протестующих на Пушкинской площади, выпороли нагайками другие казаки.


Как рассказал казачий блогер Василий Ящиков, на специальном сходе казаки провели внутреннее расследование и наказали тех, кто реагировал на провокации "слишком горячо". 



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