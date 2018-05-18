Казаки высекли нагайками казаков

Как рассказал казачий блогер Василий Ящиков, на специальном сходе казаки провели внутреннее расследование и наказали тех, кто реагировал на провокации "слишком горячо".

Казаков, которые нагайками били протестующих на Пушкинской площади, выпороли нагайками другие казаки.