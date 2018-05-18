ТЕМА

ЗАВЕРШЕНО РАССЛЕДОВАНИЕ БОЙНИ В КНЯЖИЧАХ

18 мая 2018 | 08:24

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Генеральная прокуратура Украины завершила расследование перестрелки в Княжичах под Киевом в декабре 2016 года.


Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган. 
 
«Княжичи. Завершено досудебное расследование, подозреваемым, защитникам, потерпевшим и их представителям открыли материалы досудебного расследования для ознакомления», - сообщила Сарган. 
 
Напомним, руководителям полицейской операции в Княжичах готовят подозрение в убийстве. 
 
Как известно, утром 4 декабря в селе Княжичи киевский угрозыск при поддержке спецназа КОРД проводил спецоперацию по задержанию грабителей. 
 
Во время операции на место событий прибыло подразделение Броварского отделения полиции охраны Управления полиции охраны в Киевской области, которое отреагировало на сработавшую сигнализацию в одном из соседних домов. Полицейские ГСО по какой-то причине задержали двух сотрудников Управления оперативной службы ГУ Национальной полиции в Киеве, которые принимали участие в спецоперации. После этого между ГСО и группой захвата началась перестрелка, жертвами которой стали пятеро полицейских Банду грабителей, бежавших из Княжичей, полиция задержала на въезде в Киев утром 4 декабря. Бандой "оборотней в погонах" руководил экс-подполковник УБОП Игорь Гончаров, скончавшийся в 2003 году при странных обстоятельствах в киевской БСМП. 
 
Отметим, ранее за перестрелку в Княжичах к дисциплинарной ответственности привлекли 20 полицейских.

ДОСЬЕ



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте
Загрузка...

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Олег Ельцов

Одесский переход
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100