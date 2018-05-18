ЗАВЕРШЕНО РАССЛЕДОВАНИЕ БОЙНИ В КНЯЖИЧАХ

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.



«Княжичи. Завершено досудебное расследование, подозреваемым, защитникам, потерпевшим и их представителям открыли материалы досудебного расследования для ознакомления», - сообщила Сарган.



Напомним, руководителям полицейской операции в Княжичах готовят подозрение в убийстве.



Как известно, утром 4 декабря в селе Княжичи киевский угрозыск при поддержке спецназа КОРД проводил спецоперацию по задержанию грабителей.



Во время операции на место событий прибыло подразделение Броварского отделения полиции охраны Управления полиции охраны в Киевской области, которое отреагировало на сработавшую сигнализацию в одном из соседних домов. Полицейские ГСО по какой-то причине задержали двух сотрудников Управления оперативной службы ГУ Национальной полиции в Киеве, которые принимали участие в спецоперации. После этого между ГСО и группой захвата началась перестрелка, жертвами которой стали пятеро полицейских Банду грабителей, бежавших из Княжичей, полиция задержала на въезде в Киев утром 4 декабря. Бандой "оборотней в погонах" руководил экс-подполковник УБОП Игорь Гончаров, скончавшийся в 2003 году при странных обстоятельствах в киевской БСМП.



Отметим, ранее за перестрелку в Княжичах к дисциплинарной ответственности привлекли 20 полицейских.

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