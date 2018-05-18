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Активисты Майданы собирались штурмовать Межигорье

18 мая 2018 | 08:27

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Бывший командующий Внутренних войск (ВВ) Станислав Шуляк заявляет, что военнослужащие и активисты Евромайдана готовились применить бронетехнику для штурма президентской резиденции "Межигорье" (Киевская область) в ночь с 21 на 22 февраля 2014 года.


Об этом он сказал в ходе допроса в суде по делу бывшего Президента Виктора Януковича, обвиняемого в госизмене, передают Українські Новини.

Шуляк утверждает, что протестующие в ходе Евромайдана склонили на свою сторону ряд военных из 95-бригады ВДВ (Житомирская область) и учебного центра "Десна" (Черниговская область).

"Для штурма резиденции Президента были подготовлены несколько групп бронетехники", - сказал экс-командующий ВВ, ссылаясь на данные оперативной сводки.

Шуляк утверждает, что штурм резиденции готовился в ночь с 21 на 22 февраля 2014 года.

Узнав об этом, утром 22 февраля было решено снять охрану с "Межигорья" для предотвращения вооруженных столкновений.

"Это была явная угроза жизни Президента!" - заявил свидетель.

Шуляк уверен, что Янукович намерен был остаться в Украине и полностью выполнить мирное соглашение с оппозицией.

Как сообщалось, в четверг Оболонский районный суд Киева начал допрос по видеоконференцсвязи Шуляка как свидетеля по делу экс-Президента Виктора Януковича, обвиняемого в госизмене.

Шуляк допрашивается по видеосвязи из аннексированного Россией Крыма как свидетель стороны защиты.

В начале допроса экс-командующий ВВ сообщил, что живет в России и ничем не занимается.



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