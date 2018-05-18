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Активисты Майданы собирались штурмовать Межигорье
18 мая 2018 | 08:27
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Бывший командующий Внутренних войск (ВВ) Станислав Шуляк заявляет, что военнослужащие и активисты Евромайдана готовились применить бронетехнику для штурма президентской резиденции "Межигорье" (Киевская область) в ночь с 21 на 22 февраля 2014 года.
Об этом он сказал в ходе допроса в суде по делу бывшего Президента Виктора Януковича, обвиняемого в госизмене, передают Українські Новини.
Шуляк утверждает, что протестующие в ходе Евромайдана склонили на свою сторону ряд военных из 95-бригады ВДВ (Житомирская область) и учебного центра "Десна" (Черниговская область).
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[11.05.2018]
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