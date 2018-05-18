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В Днепре создали производство по выпуску канадских ракет
18 мая 2018 | 09:03
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17 мая в Днепре открылся филиал американской компании Firefly Aerospace, которая разрабатывает легкие ракетоносители для запуска грузов в космос. Мероприятие в рамках визита в город посетил Президент Украины Петр Порошенко.
Возобновление работы такого предприятия поможет сделать аэрокосмическую индустрию в стране более развитой. Об этом Информатор сообщает с места события.
Главный офис Firefly Aerospese, находится в Остине (Канада), основал предприниматель родом из Украины Максим Поляков. Компания придерживается идеи «Нового космоса» — движения в аэрокосмической отрасли, цель которого — сделать космос более доступным за счет снижения стоимости запусков. Также в компании хотят преодолеть административные и логистические ограничения, связанные с зависимостью от национальных космических институтов.
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Назначение данного филиала в Днепре — проводить экспериментальные разработки в сфере технических и естественных наук. Оборудование центра позволяет проектировать, производить и экспериментально отрабатывать элементы конструкции ракетной техники легкого класса, такие как Firefly α (кислородно-газовая ракета Firefly Alpha должна выводить до 400 — 500 кг груза на низкую околоземную орбиту и до 225 кг на солнечно-синхронную орбиту) и Firefly β (в данный момент находится в разработке на стадии прототипа, предполагается, что она будет состоять из нескольких Firefly Alpha и будет способна доставлять на орбиту до 1,1 тонны полезного груза).
Максим Поляков провел экскурсию для Петра Порошенко по предприятию, где ему показали, какие детали здесь производят для космической техники, а также провели презентацию о работе компании.
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