Полицейские сумели разбить на парковке сразу три Toyota Prius

Фото Денис Синяков. Фотокор московского бюро Reuters Денис Синяков получил поощрительную премию на престижном фотоконкурсе The Best of Photojournalism 2010, который проводит Национальная Ассоциация фоторепортеров США (NPPA). Денис получил приз за фоторепортаж о жизни оленеводов на Ямале