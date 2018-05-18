ТЕМА

Полицейские сумели разбить на парковке сразу три Toyota Prius

18 мая 2018 | 09:22

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Патрульная полиция с завидной регулярностью бьет служебные автомобили. Большинство при исполнении обязанностей. Но есть и очень нестандартные случаи.


Свежи пример — ДТП в городе Днепр. О нем сообщает dtp.kiev.ua. На парковке не разминулись сразу три Toyota Prius. Точнее один из экипажей не смог припарковаться и задел две параллельно стоящие машины.

К счастью, инцидент без пострадавших — машины столкнулись на парковке. Судя по всему никто кроме машин (и то очень незначительно) не пострадал.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте
Загрузка...

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

Фото Денис Синяков. Фотокор московского бюро Reuters Денис Синяков получил поощрительную премию на престижном фотоконкурсе The Best of Photojournalism 2010, который проводит Национальная Ассоциация фоторепортеров США (NPPA). Денис получил приз за фоторепортаж о жизни оленеводов на Ямале
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100