Полицейские сумели разбить на парковке сразу три Toyota Prius

18 мая 2018 | 09:22

Патрульная полиция с завидной регулярностью бьет служебные автомобили. Большинство при исполнении обязанностей. Но есть и очень нестандартные случаи.

Свежи пример — ДТП в городе Днепр. О нем сообщает dtp.kiev.ua. На парковке не разминулись сразу три Toyota Prius. Точнее один из экипажей не смог припарковаться и задел две параллельно стоящие машины.

К счастью, инцидент без пострадавших — машины столкнулись на парковке. Судя по всему никто кроме машин (и то очень незначительно) не пострадал.