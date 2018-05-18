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На взятке поймали начальника колонии
18 мая 2018 | 09:24
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Руководитель учреждения для исполнения наказаний вместе со своим заместителем требовали 3 тыс. долларов за освобождение заключенного.
Служба безопасности Украины разоблачила на получении взятки начальника колонии в Ровенской области и его заместителя.
Начальник колонии и его заместитель требовали от близкого родственника осужденного 3 тыс. долларов за содействие в решении вопроса об условно-досрочного освобождения заключенного, сообщили в пресс-службе СБУ.
В ведомстве отметили, что ими было задукоментировано получение первой части взятки в размере 18 тыс. гривен. Должностных лиц было задержано во время перечисления на банковскую карточку третьей части взятки в размере двадцати тысяч гривен.
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