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На взятке поймали начальника колонии

18 мая 2018 | 09:24

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Руководитель учреждения для исполнения наказаний вместе со своим заместителем требовали 3 тыс. долларов за освобождение заключенного.


Служба безопасности Украины разоблачила на получении взятки начальника колонии в Ровенской области и его заместителя.

Начальник колонии и его заместитель требовали от близкого родственника осужденного 3 тыс. долларов за содействие в решении вопроса об условно-досрочного освобождения заключенного, сообщили в пресс-службе СБУ.

В ведомстве отметили, что ими было задукоментировано получение первой части взятки в размере 18 тыс. гривен. Должностных лиц было задержано во время перечисления на банковскую карточку третьей части взятки в размере двадцати тысяч гривен.



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