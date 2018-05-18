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На Хмельниччині СБУ викрила на хабарі керівника слідчого відділу поліції
18 мая 2018 | 09:26
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Співробітники Служби безпеки України спільно зі слідчими поліції викрили на хабарі виконуючого обов’язки заступника керівника – начальника слідчого підрозділу одного з районних відділів Нацполіції Хмельницької області.
Оперативники спецслужби встановили, що поліцейський вимагав від місцевого жителя дві з половиною тисячі доларів США за закриття кримінального провадження щодо нанесення легких тілесних ушкоджень. Правоохоронці затримали посадовця на одній із вулиць районного центру після одержання всієї суми хабара.
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