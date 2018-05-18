Американский журалист призвал украинцев взорвать крымский мост

18 мая 2018 | 13:10

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении гражданина США Тома Рогана, призвавшего в своей статье подорвать Крымский мост. Об этом сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Российское следствие подозревает его в призывах к террористической деятельности на территории РФ. "Как полагает следствие, в статье Тома Рогана, размещенной в открытом доступе в сети интернет, усматриваются признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации, имеющей цель дестабилизации деятельности органов власти и воздействия на принятие ими решений (ст. 205 УК РФ)", - сообщила Петренко.

Том Роган опубликовал на своем сайте статью под названием Ukraine should blow up Putin's Crimea bridge ("Украине нужно взорвать Крымский мост Путина"). Она также была размещена и на сайте еженедельного журнала Washington Examiner. В статье Роган призывал Украину осуществить подрыв Крымского моста путем нанесения бомбовых ударов.

"В настоящее время следствием назначена комплексная психолого-лингвистическая экспертиза. Одновременно проводится доследственная проверка в отношении редактора еженедельного интернет-журнала Washington Examiner по факту публикации упомянутой статьи Тома Рогана", - отметила Петренко.





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