ТЕМА

Сержант в отпуске бросил гранату в односельчан

21 мая 2018 | 10:25

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В рамках расследования инцидента, произошедшего 20 мая в Ивано-Франковской области, когда военный-контрактник бросил гранату в посетителей кафе, проводится проверка воинской части, в которой служил этот военнослужащий. Процессуальное руководство осуществляет военная прокуратура.


Военнослужащий проходил службу по контракту в воинской части А3892 (в горно-штурмовом батальоне). В кафе в селе Лесная Тарнавиця он находился в свободное от службы время. Во время конфликта с посетителями кафе военный бросил в них ручную осколочную гранату Ф-1.

Как сообщал УНН, в результате пострадали 9 человек .

Военного задержали. 

 


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