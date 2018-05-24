Зоной повышенной опасности является участок от ул. Жукова до Броварского проспекта в микрорайоне Быковня.
Карантинные ограничения снимут через два месяца от последнего случая регистрации бешенства.
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В ОДНОМ ИЗ РАЙОНОВ КИЕВА - КАРАНТИН ИЗ-ЗА БЕШЕНСТВА СОБАК
24 мая 2018 | 13:49
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В Деснянском районе Киева ввели карантин из-за случая бешенства у собаки.
Об этом свидетельствует протокол собрания спецкомиссии Киевской городской государственной администрации, передает "ДС" со ссылкой на "УНН".
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