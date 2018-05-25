|
Черкаського депутата від "Батьківщини" "Гурентія" вбито колишнім охоронцем
25 мая 2018 | 11:50
распечатать комментарии [0] добавить в
Нападник - колишній охоронець вбитого, поранений під час штурму.
Вчора о 18:20 в приміщенні офісу (м. Черкаси, вул. Хрещатик, буд. 221) Гури Сергія Вікторовича (депутат Черкаської обласної ради від ВО «Батьківщина», екс-заступник міського голови м. Черкаси А. Бондаренка, у кримінальних колах відомий на прізвисько «Гурентій») відбулась сутичка між останнім та громадянином Гончаром Миколою Миколайовичем (01.01.1969 р.н., раніше працював охоронцем Гури С.В.), в результаті якої останній, погрожуючи предметом схожим на гранату, закрився в кабінеті разом з Гурою. Район офісу оточили співробітниками правоохоронних органів й пізніше розпочали штурм. На цей момент Гуру вбито, поранений охоронець в лікарні. В нього начебто вилучено кілька гранат й пістолет. Раніше Гончар фігурував у скандалі з протиправного виділення землі за часів мера Бондаренка.
также читайте
[18.05.2018]
[18.05.2018]
|
Загрузка...
по теме
В ОДНОМ ИЗ РАЙОНОВ КИЕВА - КАРАНТИН ИЗ-ЗА БЕШЕНСТВА СОБАК
24. 05. 2018 | 13:49
В Деснянском районе Киева ввели карантин из-за случая бешенства у собаки.
Нацполіція провела масштабну спецоперацію у справі про футбольну корупцію
24. 05. 2018 | 08:17
«До складу злочинних груп увійшли президенти футбольних клубів, колишні та діючі гравці, арбітри, тренери, комерційні структури та громадяни України.
Сержант в отпуске бросил гранату в односельчан
21. 05. 2018 | 10:25
В рамках расследования инцидента, произошедшего 20 мая в Ивано-Франковской области, когда военный-контрактник бросил гранату в посетителей кафе, проводится проверка воинской части, в которой служил этот военнослужащий. Процессуальное руководство осуществляет военная прокуратура.
В США пума растерзала велосипедиста
21. 05. 2018 | 10:22
В Сноквалми, штат Вашингтон, пума напала на двух велосипедистов, загнав их в ловушку. Об этом сообщает USA Today со ссылкой на местные правоохранительные органы, передает УНН.
Американский журалист призвал украинцев взорвать крымский мост
18. 05. 2018 | 13:10
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении гражданина США Тома Рогана, призвавшего в своей статье подорвать Крымский мост. Об этом сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»