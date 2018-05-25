Черкаського депутата від "Батьківщини" "Гурентія" вбито колишнім охоронцем

25 мая 2018 | 11:50

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Нападник - колишній охоронець вбитого, поранений під час штурму.

Вчора о 18:20 в приміщенні офісу (м. Черкаси, вул. Хрещатик, буд. 221) Гури Сергія Вікторовича (депутат Черкаської обласної ради від ВО «Батьківщина», екс-заступник міського голови м. Черкаси А. Бондаренка, у кримінальних колах відомий на прізвисько «Гурентій») відбулась сутичка між останнім та громадянином Гончаром Миколою Миколайовичем (01.01.1969 р.н., раніше працював охоронцем Гури С.В.), в результаті якої останній, погрожуючи предметом схожим на гранату, закрився в кабінеті разом з Гурою. Район офісу оточили співробітниками правоохоронних органів й пізніше розпочали штурм. На цей момент Гуру вбито, поранений охоронець в лікарні. В нього начебто вилучено кілька гранат й пістолет. Раніше Гончар фігурував у скандалі з протиправного виділення землі за часів мера Бондаренка.



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