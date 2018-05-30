Государство нанесло первый удар по евробляхерам.

Такое нововведение сразу парализовало одну из схем ввоза в Украину авто на «еврономерах», но полностью не ликвидировало канал поставки авто из Литвы. Другие схемы пока работают, как работают и другие направления. Но государство в первый раз попыталось поставить хоть какой-то заслон на пути потока нерастаможенных авто на украинский рынок. Тем не менее, этот шаг дал четкий сигнал, что аналогичным образом вскоре могут поступить и с «польским направлением», а контролировать трудовые договора и разрешения на работу могут не только на границе, но и внутри страны. Да, пока этого нет в законодательстве, но ведь завтра подобные изменения могут и внести.

Как уже ранее сообщал AUTO-Consulting, власть сменила риторику в отношении «еврономеров». Это чувствовалось уже в интервью главы парламентского комитета Нины Южаниной, которой было поручено договориться с «евробляхерами». В интервью «Интерфакс-Украина» Нина Петровна откровенно сказала: - Мы заигрались, когда начали говорить только о необходимости решить проблему и растаможить "евробляхи".



Кроме этого, надо ответить еще на два вопроса: а можем позволить себе такую растаможку на будущее и как мы будем защищать собственный рынок? Как сообщил член правления Союза автомобилистов Украины Петр Козак, такое требование на таможне появилось вовсе не случайно. Пока шли переговоры с «активистами», государство подготовило почву для дополнительных требований.



. «Сначала был запрос по линии МИДа литовской стороне, на который был получен ответ, о том, как происходит трудоустройство в Литве. Они выяснили там ситуацию с фирмами, как они занимаются выдачей фейковых поручений с регистрацией на себя автомобилей украинским гражданам, чтобы они управляли этими автомобилями, как будто работают на эти компании. То есть, соответственно, МИД, который получил эту информацию, передал ее таможне, а на таможне появилось письмо для граждан Украины, что они должны иметь при себе разрешение работать в Литве, которое стоит 120 евро в год, и плюс заверенный на бирже труда в Литве контракт между лицом, которое ввозит машину, и фирмой, которой, конечно, же нет, поскольку тогда придется платить налоги государству», – рассказал Козак. Автоконсалтинг