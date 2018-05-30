ТЕМА

Українського тенисиста дискваліфікували пожиттєво

30 мая 2018 | 10:08

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Львів’янин Дмитро Баданов отримав відсторонення від виступів і був оштрафований на 100 тисяч дол., повідомляє УНН з посиланням на сайт Великого тенісу України. Видання стверджує, що дане рішення антикорупційної служби “Tennis Integrity Unit” опублікував ряд журналістів. У рішенні TIU сказано, що український тенісист свідомо впливав на певний результат матчів на турнірах серії “Futures” в 2015 році в Тунісі і 2016 року в Єгипті. Таким чином, 30-річного Баданова, чий кращий результат в рейтингу 463-е місце, довічно дискваліфікували від виступів, а також наклали штраф в 100 тисяч дол. Варто відзначити, що в останній раз тенісист виходив на корт у вересні минулого року на “ф’ючерс” в Кременчуці. Як повідомляв УНН, нідерландський тенісист отримав дискваліфікацію за відмову здати кров на допінг.

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