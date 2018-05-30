В Украине молодоженам будут предлагать пройти обследование на TORCH-инфекции

30 мая 2018 | 16:41

При подаче заявления на регистрацию браков в ЗАГС молодые пары будут получать направление на добровольное обследование на TORCH-инфекции. Об этом во время заседания правительства заявила заместитель министра социальной политики Александра Чуркина, передает корреспондент УНН.

"Очень важной инициативой является добровольное медицинское обследование супругов на TORCH-инфекции. Почему это важно - большой вопрос стоит о здоровье нации. Именно благодаря этой инициативе будущие супруги будут приходить в ЗАГС подавать заявление на регистрацию брака и будут получать направление на добровольное обследование на TORCH-инфекции. Почему именно эти инфекции? Именно эти инфекции, если они есть в организме взрослого человека, они оказывают огромное влияние на здоровье новорожденного ребенка. Поэтому при прохождении анализов на TORCH-инфекции раннего выявления и лечения TORCH-инфекций мы предупреждаем рождение ребенка с пороками развития", - заявила А.Чуркина.

Напомним, Кабинет министров Украины принял Национальный план действий по реализации конвенции ООН по правам детей до 2021 года, и поручил доработать.